Çip savaşında yeni perde: Gelişmiş yarı iletkenlere yüzde 25 vergi

Beyaz Saray tarafından yapılan duyuruda, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararnameyle yarı iletkenler, yarı iletken üretim ekipmanları ve bu ürünlerin türevlerinin ithalatına yönelik ulusal güvenlik risklerinin mercek altına alındığı bildirildi.

İleri seviyedeki çiplere yüzde 25 vergi

Açıklamada, Nvidia H200 ve AMD MI325X gibi bazı ileri seviye çiplere yüzde 25 oranında tarife getirileceği, ancak ABD’nin teknoloji tedarik zincirinin kurulmasına katkı sağlayan ve yarı iletken türevlerinin yerli üretim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan ithalatın bu kapsamın dışında tutulacağı ifade edildi.

Geniş kapsamlı tarifeler yolda

Trump yönetiminin, yakın dönemde yarı iletkenler ve türev ürünler için daha geniş kapsamlı tarifeleri gündeme alabileceği belirtilirken, daha önce açıklandığı üzere yerli üretimi teşvik etmek amacıyla bir tarife telafi programının da devreye alınabileceği kaydedildi.

Trump, Beyaz Saray’da yaptığı değerlendirmede, yarı iletken firmalarının en ileri teknolojiye sahip olmayan çipleri satabileceğini belirterek, "Çin onları istiyor, diğerleri de istiyor ve biz bu çiplerin satışından yüzde 25 kar elde edeceğiz" dedi.

"ABD'nin kasasına milyarlar girecek"

Yeni alınan kararın son derece avantajlı olduğunu ifade eden Trump, hem şirketlerin hem de ABD’nin milyarlarca dolar kazanacağını dile getirdi.

Satışına izin verilen çiplerin Blackwell veya Rubin gibi en gelişmiş ürünler olmadığının altını çizen Trump, geçen yıl aralık ayında yaptığı bir paylaşımda da, ulusal güvenliğin korunmasına yönelik şartlar altında Nvidia’nın “H200” çiplerini Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere göndermesine izin verileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Trump, işlenmiş kritik mineraller ile bunların türev ürünlerinin ithalatını da ulusal güvenlik gerekçesiyle düzenlemeyi amaçlayan ayrı bir kararnameyi imzaladı.