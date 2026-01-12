2025'i artıda kapattı, 2026'da kriz kapıda! Akıllı telefon pazarında uyarı
Küresel akıllı telefon pazarı 2025 yılında sınırlı bir büyüme sergiledi. Counterpoint Research verilerine göre sevkiyatlar geçen yıla kıyasla yüzde 2 artarken, toparlanmada özellikle gelişmekte olan pazarlardaki talep ve ekonomik hareketlilik etkili oldu. Pazar liderliğini yüzde 20 payla Apple korurken, Samsung ve Xiaomi ilk üçteki yerini sürdürdü. Raporda, olası gümrük tarifeleri nedeniyle yılın başında öne çekilen sevkiyatların yılın ikinci yarısına etkisinin sınırlı kaldığı belirtildi. Öte yandan, artan çip maliyetleri ve arz riskleri nedeniyle 2026 için yavaşlama uyarısı yapıldı.
Küresel akıllı telefon sevkiyatları 2025 yılında sınırlı da olsa büyüme kaydetti.
Counterpoint Research tarafından yayımlanan verilere göre, sevkiyatlar geçen yıla kıyasla yüzde 2 artış gösterdi. Araştırmada, artışta özellikle gelişmekte olan pazarlarda güçlenen talep ile ekonomik hareketliliğin etkili olduğu belirtildi.
Pazarın lideri değişmedi
Pazar liderliğini yüzde 20 payla Apple korudu. Counterpoint analisti Varun Mishra, Apple'ın performansının gelişmekte olan ve orta segment pazarlardaki talep ile iPhone 17 serisinin güçlü satışlarından destek aldığını ifade etti.
Raporda, üreticilerin olası gümrük tarifelerine karşı sevkiyatlarını yılın ilk dönemine çektiği, ancak bu etkinin yıl ilerledikçe zayıfladığı ve 2025'in ikinci yarısındaki toplam hacimleri belirgin şekilde etkilemediği kaydedildi.
Samsung, yüzde 19'luk pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi ise gelişmekte olan pazarlardan gelen istikrarlı talebin desteğiyle yüzde 13 payla üçüncü sırada konumlandı.
2026'da yavaşlama riski
Counterpoint Araştırma Direktörü Tarun Pathak, önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmesinde, çip üreticilerinin önceliğini akıllı telefonlardan ziyade yapay zeka veri merkezlerine vermesi nedeniyle, küresel akıllı telefon pazarının 2026 yılında çip arzı sıkıntıları ve artan bileşen maliyetleri nedeniyle yavaşlama riskiyle karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.