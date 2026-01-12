2025'i artıda kapattı, 2026'da kriz kapıda! Akıllı telefon pazarında uyarı

Küresel akıllı telefon sevkiyatları 2025 yılında sınırlı da olsa büyüme kaydetti.

Counterpoint Research tarafından yayımlanan verilere göre, sevkiyatlar geçen yıla kıyasla yüzde 2 artış gösterdi. Araştırmada, artışta özellikle gelişmekte olan pazarlarda güçlenen talep ile ekonomik hareketliliğin etkili olduğu belirtildi.

Pazarın lideri değişmedi

Pazar liderliğini yüzde 20 payla Apple korudu. Counterpoint analisti Varun Mishra, Apple'ın performansının gelişmekte olan ve orta segment pazarlardaki talep ile iPhone 17 serisinin güçlü satışlarından destek aldığını ifade etti.

Raporda, üreticilerin olası gümrük tarifelerine karşı sevkiyatlarını yılın ilk dönemine çektiği, ancak bu etkinin yıl ilerledikçe zayıfladığı ve 2025'in ikinci yarısındaki toplam hacimleri belirgin şekilde etkilemediği kaydedildi.

Samsung, yüzde 19'luk pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi ise gelişmekte olan pazarlardan gelen istikrarlı talebin desteğiyle yüzde 13 payla üçüncü sırada konumlandı.

2026'da yavaşlama riski

Counterpoint Araştırma Direktörü Tarun Pathak, önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmesinde, çip üreticilerinin önceliğini akıllı telefonlardan ziyade yapay zeka veri merkezlerine vermesi nedeniyle, küresel akıllı telefon pazarının 2026 yılında çip arzı sıkıntıları ve artan bileşen maliyetleri nedeniyle yavaşlama riskiyle karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.