Microsoft Copilot’ta garip hata: Lisansı olan kullanıcı erişemiyor

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Microsoft , Microsoft 365 Copilot hizmetinde bazı kullanıcıları etkileyen lisans eşleşme sorunuyla uğraşıyor. Sistemde geçerli lisansı bulunan kullanıcıların bir bölümü yanlışlıkla lisanssız olarak algılanırken yapay zekâ aracının temel özelliklerinden bazıları kullanılamıyor.

Sorun üç alanda ortaya çıktı

Microsoft’un hizmet durumuna ilişkin olay kaydına göre kullanıcıların karşılaştığı problem üç temel senaryoda yoğunlaşıyor.

Bazı kullanıcılar Copilot’a gönderdikleri komutlara yanıt alamıyor. Görsel üretmek isteyen kullanıcıların istekleri başarısız olurken Copilot Notebooks’a erişmeye veya mevcut not defterlerini görüntülemeye çalışan bazı hesaplarda da hata oluşuyor.

Sorunun hem Microsoft 365 Copilot hem de Copilot Chat tarafındaki kullanıcıların bir bölümünü etkilediği belirtiliyor.

Lisansı var ama sistem “yok” diyor

Arızanın nedeni de Microsoft tarafından belirlendi.

Şirketin incelemesine göre Copilot’un istek işleme sürecindeki bir lisans eşleşme hatası, etkilenen kullanıcıların gerçekte geçerli bir lisansa sahip olmalarına rağmen sistem tarafından lisanssız olarak görülmesine neden oluyor.

Bunun sonucunda Copilot kullanıcının isteğini tamamlamak yerine erişimi engelleyebiliyor veya işlemi başarısız sonlandırabiliyor.

Sorunun kullanıcıların aboneliklerinin gerçekten sona ermesinden değil, arka plandaki lisans doğrulama mekanizmasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanması dikkat çekiyor.

Microsoft düzeltmeyi hazırladı

Microsoft sorunun kaynağını belirledikten sonra bir düzeltme geliştirdiğini açıkladı.

Ancak düzeltme henüz genel kullanıma dağıtılmış değil. Şirket önce hazırlanan çözümün sorunu gerçekten giderip gidermediğini doğruluyor. Test süreci tamamlandıktan sonra dağıtım takviminin belirlenmesi bekleniyor.

Bu nedenle sorun 25 Eylül sabahı itibarıyla kapatılmış bir olay olarak görünmüyor.

Microsoft’un olay kaydında bir sonraki güncellemenin 25 Eylül saat 18.30 UTC’ye kadar verilmesinin planlandığı belirtiliyor. Bu saat Türkiye saatiyle 21.30’a denk geliyor.

Copilot Notebooks da etkilendi

Sorunun dikkat çeken taraflarından biri Copilot Notebooks özelliğini de etkilemesi.

Microsoft, Copilot Notebooks’u Microsoft 365 ekosisteminde daha merkezi hale getirmeye hazırlanıyor. Notebooks; sohbetleri, üretilen içerikleri ve referans dosyalarını aynı çalışma alanında bir araya getirerek kullanıcıların bir proje üzerinde kesintisiz çalışmasını sağlıyor.

Microsoft’un daha önce açıkladığı takvime göre yenilenen Notebooks deneyiminin dünya çapındaki dağıtımı eylül sonunda başlayacak ve ekim başına kadar devam edecek.

Dolayısıyla lisans hatasının, Microsoft’un Copilot Notebooks’u daha geniş kullanıcı kitlesine açmaya hazırlandığı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Şirketler için asıl risk iş akışının durması

Copilot artık yalnızca bağımsız bir sohbet robotu olarak kullanılmıyor. Microsoft 365 Copilot; belge hazırlama, veri analizi, sunum oluşturma, toplantı çalışmaları ve kurumsal içerik üretimi gibi iş süreçlerine giderek daha fazla entegre ediliyor.

Bu nedenle lisans doğrulama hataları yalnızca kullanıcıların bir yapay zekâ sohbetine erişememesi anlamına gelmiyor. Copilot’u günlük iş süreçlerinin bir parçası haline getirmiş şirketlerde belirli iş akışlarının da geçici olarak aksamasına neden olabiliyor.

Türkiye’de Microsoft 365 ve Copilot kullanan kurumsal müşteriler açısından da gelişmenin kritik noktası, düzeltmenin ne zaman dağıtılacağı ve lisans eşleşmesinin tamamen normale dönüp dönmeyeceği olacak.