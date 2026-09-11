Milli Muharip Uçak KAAN için kritik toplantı

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Türkiye’nin Milli Muharip Uçak KAAN Programı’nda yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

KAAN Programı'ndaki çalışmalar masaya yatırıldı

Toplantıda Milli Muharip Uçak KAAN Programı kapsamında sürdürülen faaliyetlerin mevcut durumu ele alındı. Bunun yanı sıra programın önümüzdeki dönemine ilişkin başlıklar da değerlendirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı, KAAN’ın geliştirme sürecini, teknik gereksinimlerini ve program hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla takip ediyor.