Milli Muharip Uçak KAAN için kritik toplantı
Milli Muharip Uçak KAAN Programı kapsamında yürütülen çalışmalar Ankara’da düzenlenen değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıya Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katılırken, programın mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin başlıklar değerlendirildi.
Türkiye’nin Milli Muharip Uçak KAAN Programı’nda yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.
KAAN Programı'ndaki çalışmalar masaya yatırıldı
Toplantıda Milli Muharip Uçak KAAN Programı kapsamında sürdürülen faaliyetlerin mevcut durumu ele alındı. Bunun yanı sıra programın önümüzdeki dönemine ilişkin başlıklar da değerlendirildi.
Savunma Sanayii Başkanlığı, KAAN’ın geliştirme sürecini, teknik gereksinimlerini ve program hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla takip ediyor.