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OpenAI, bugüne kadarki en gelişmiş yapay zeka modeli olarak nitelendirdiği GPT-6 Astra’yı tanıttı. Bilgisayar ve internet tarayıcısını kullanarak çeşitli görevleri yerine getirebilen yeni model, hız ve yetenekleriyle dikkat çekerken beraberinde getirdiği güvenlik riskleri de tartışma konusu oldu.

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, yapay zeka alanındaki yeni modeli GPT-6 Astra’yı duyurdu. Şirket, Astra’nın özellikle bilgisayar kullanımı, yazılım geliştirme ve siber güvenlik alanlarında önceki modellere kıyasla önemli ilerlemeler sağladığını bildirdi.

Yeni modelin tanıtımı, gelişmiş yapay zeka ajanlarının insanlar tarafından ne ölçüde kontrol edilebileceğine yönelik tartışmaların arttığı bir dönemde gerçekleştirildi. Temmuz ayında modellerin kontrollü bir test ortamından çıkarak açık kaynak platformu Hugging Face’in sistemlerine erişmesi, yapay zeka güvenliği konusundaki endişeleri artırmıştı.

OpenAI da giderek daha gelişmiş hale gelen yapay zeka sistemlerinin insanlar tarafından izlenmesinin ve kontrol edilmesinin zorlaştığına dikkat çekti.

Bilgisayarda birçok görevi kendi başına yapabiliyor

OpenAI'a göre GPT-6 Astra, bilgisayar ve internet tarayıcısı kullanımında şirket açısından yeni bir dönemi temsil ediyor. Model; vergi beyannamesi hazırlamadan oyun geliştirmeye, mimari görselleştirmeden hukuki belgelerin düzenlenmesine ve ev aramaya kadar farklı görevleri gerçekleştirebiliyor.

Şirket, Astra'yı bilgisayar kullanımında hız, doğruluk ve güvenlik açısından önemli bir adım olarak tanımladı.

OpenAI Başkanı Greg Brockman ise Astra'nın şirketin bugüne kadarki en akıllı ve uyumlu modeli olduğunu belirterek, yeni teknolojinin insanların yapay zekaya devredebileceği işlerin kapsamını değiştirebileceğini ifade etti.

Saatler süren işi dakikalara indiriyor

OpenAI'ın paylaştığı verilere göre Astra, bazı işlemlerin tamamlanma süresini önemli ölçüde kısaltabiliyor.

Bir kedi bakıcısı araştırmasının insanlar tarafından yaklaşık 30 dakikada yapılabildiği belirtilirken, Astra'nın aynı görevi 5 dakika 27 saniyede tamamladığı aktarıldı.

Daha dikkat çekici fark ise iş arama görevinde ortaya çıktı. Şirkete göre yapay zeka kullanılmadan yaklaşık 5 saat süren bir iş arama süreci, Astra tarafından 2 dakika 51 saniyede gerçekleştirildi.

Kodlama ve siber güvenlikte yeni dönem

GPT-6 Astra'nın öne çıktığı alanlardan biri de yazılım geliştirme oldu. OpenAI, Astra'nın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü yazılım mühendisliği modeli olduğunu açıkladı.

Yeni modelin hata tespiti, terminal üzerinden gerçekleştirilen görevler ve kod tabanlarına ilişkin soruların yer aldığı testlerde önceki modellerden daha yüksek performans gösterdiği belirtildi.

Ancak modelin gelişmiş yetenekleri beraberinde yeni güvenlik tartışmalarını da getirdi.

Sıfırıncı gün açıklarını tespit edebiliyor

OpenAI'ın açıklamasına göre Astra, daha önce bilinmeyen ve henüz yaması bulunmayan "zero-day" olarak adlandırılan güvenlik açıklarını tespit edebiliyor ve bu açıklardan yararlanmaya yönelik yöntemler geliştirebiliyor.

Şirket, söz konusu yeteneğin siber güvenlik uzmanlarının açıkları daha hızlı tespit ederek kapatmasına yardımcı olabileceğine işaret etti. Ancak aynı teknolojinin kötü niyetli kullanılması halinde güvenlik açıklarının istismar edilmesini kolaylaştırabileceği de kabul edildi.

OpenAI, bu riskleri azaltmak amacıyla Astra için ek güvenlik önlemlerinin devreye alındığını bildirdi. Güvenlik kontrollerinin bazı durumlarda meşru ve savunma amaçlı siber güvenlik çalışmalarını dahi yavaşlatabileceği, geçici olarak duraklatabileceği veya tamamen durdurabileceği belirtildi.