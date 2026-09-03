Türkiye yapay zekada düğmeye bastı: 5 milyon kişiyi kapsayacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, G20 toplantısı kapsamında Türkiye'nin yapay zeka alanındaki hedeflerini açıkladı. Kacır, kamuya ait veri setlerinin geliştiricilerin kullanımına sunulacağını belirterek, "Özellikle kamu veri setlerinin geliştiricilere açılmasını, böylelikle Türkiye'de farklı alanlarda yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kacır, ABD'de gerçekleştirilen G20 toplantısında "İnovasyon Yanlısı Politika Çerçeveleri, Fırsat ve Refah İçin Teknoloji, Beceri Sahibi Teknik İş Gücü Gelişimi, Yapay Zeka İçin Fikri Mülkiyet Politikaları, Standartlar İçin Yapay Zeka ve Yapay Zeka İçin Standart ile Tedarik Zincirlerinde Sınai İnovasyon ve Yatırım" başlıklı oturumlarda yer aldı.

G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Kacır, Türkiye'nin yapay zeka hedefleri ve bu alandaki yatırım ekosistemine ilişkin bilgi verdi.

İki yılda 5 milyon kişiye yapay zeka eğitimi

Kacır, Türkiye'de gelecek iki yıl içerisinde 5 milyon vatandaşa yapay zeka eğitimi verilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Bu süreçte 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli ile 10 bin yapay zeka uzmanının yetiştirilmesi planlanıyor.

Yapay zeka ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Kacır, kamu veri setlerinin geliştiricilerin erişimine açılacağını belirtti.

HIT-30 Programı kapsamında ise 2030'a kadar veri merkezi ve yapay zeka alanlarında 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Yapay zekada küresel işbirliği vurgusu

Yapay zekanın insanlığın yararına geliştirilmesinin önemine dikkati çeken Kacır, bu sürecin yalnızca birkaç ülke veya şirketle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti. Dünyanın farklı ülkelerinin ve toplumlarının geliştirme süreçlerine dahil olmasının ve ortaya çıkacak faydanın tüm insanlığa ulaşmasının Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirtti.

"Yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2026-2030 Yapay Zeka Eylem Planı'nın belirlendiğini aktaran Kacır, planın ayrıntılarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eylem planının ana unsurları 'Fark et, İstifade et, Üret ve Yönet'. Özellikle kamu veri setlerinin geliştiricilere açılmasını, böylelikle Türkiye'de farklı alanlarda yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız. Donanım altyapısını güçlendirecek, veri merkezi kapasitemizi gigavat düzeyine taşıyacağız. Bütün bunların yanında yapay zekanın güvenli şekilde geliştirilmesine yönelik standartların uluslararası düzeyde oluşturulmasına da katkı vereceğiz.

Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirirken yapay zekanın beraberinde getireceği fırsatları en iyi şekilde değerlendiren, yapay zekanın gelişmesine ve insanlığın tümüne hizmet etmesine imkan sağlayacak politikaların uluslararası düzeyde hayata geçmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak. Bütün bu adımlarla birlikte küresel barışa, insanlık faydasına ve özellikle refahın dünyanın dört bir yanına daha etkin ve adil şekilde yayılmasına dönük adımları atmayı sürdüreceğiz."