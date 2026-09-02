Google 4 milyar dolarlık tasarım devine rakip oluyor

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Google artık yalnızca doküman, e-posta ve sunum tarafında değil, görsel tasarımda da pay istiyor. Yeni Google Pics, Canva ve Adobe Express’in büyüttüğü alana doğrudan girerken en büyük avantajını Workspace ekosisteminden alıyor.

Google Pics artık sahada

Google, mayıs ayında tanıttığı yapay zekâ destekli görsel oluşturma ve düzenleme uygulaması Google Pics’i 1 Eylül itibarıyla daha geniş kullanıcı kitlesine açmaya başladı.

Google Pics; Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard ve Enterprise Plus müşterilerinin yanı sıra Google AI Pro ve Ultra abonelerine kademeli olarak sunuluyor. Hızlı sürüm kullanan Workspace alanlarında dağıtım 1 Eylül'de başlarken, planlı sürüm kullanan alanlarda süreç 15 Eylül'de başlayacak.

Ancak asıl dikkat çeken nokta Google'ın yeni bir görsel üretme uygulaması çıkarmasından çok, Pics'i insanların zaten çalıştığı Workspace ortamının içine yerleştirmesi.

Canva'nın karşısına yapay zekâyla çıktı

Google Pics'in merkezinde şirketin Nano Banana görüntü oluşturma teknolojisi bulunuyor. Kullanıcılar yalnızca metin komutları yazarak sıfırdan görseller oluşturabiliyor veya mevcut bir görseli yükleyerek üzerinde değişiklik yapabiliyor.

Sistem, görsel içindeki belirli nesneleri ayrı ayrı seçebiliyor. Böylece bir nesnenin yeri, boyutu veya görünümü değiştirilirken görüntünün geri kalanına mümkün olduğunca dokunulmuyor.

Görsellerin içindeki metinler de ayrı bir unsur olarak düzenlenebiliyor veya başka dillere çevrilebiliyor. Pics ayrıca görselleri farklı kullanım alanlarına göre kırpabiliyor ve çözünürlüğü 2K ya da 4K seviyesine yükseltebiliyor.

Bu özellikler Google Pics'i yalnızca bir yapay zekâ görsel üreticisi olmaktan çıkarıp doğrudan günlük tasarım işlerine yönelik bir araca dönüştürüyor.

Google'ın en büyük kozu uygulamanın kendisi değil

Canva'nın karşısında Google'ın en güçlü avantajı ise Pics'in özelliklerinden çok dağıtım gücü olabilir.

Google'ın verilerine göre Gmail, Dokümanlar ve Drive gibi Workspace uygulamalarını dünya genelinde 4 milyardan fazla kişi kullanıyor. Google Pics başlangıçta bu kitlenin tamamına açılmıyor ancak şirket yeni aracını halihazırda milyarlarca kişinin kullandığı ürün ailesinin içine yerleştiriyor.

Örneğin Google Dokümanlar veya Google Slaytlar üzerinde çalışan kullanıcı, kullandığı görseli farklı bir uygulamaya geçmeden Pics ile düzenleyebilecek. Drive entegrasyonunun da önümüzdeki haftalarda genişletilmesi planlanıyor.

Bu yapı, özellikle sunum, sosyal medya içeriği, reklam görseli veya basit kurumsal tasarımlar hazırlamak için ayrı bir platform kullanan işletmeler açısından rekabeti büyütebilir.

Canva'nın önünde 4 milyar dolarlık gelir var

Google'ın girdiği alanın büyüklüğü Canva'nın son rakamlarında açık biçimde görülüyor.

Canva, 2025 sonunda aylık aktif kullanıcı sayısını 265 milyonun üzerine çıkarırken ücretli kullanıcı sayısı da 31 milyonu aştı. Şirketin yıllık tekrarlayan geliri yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı.

Özellikle şirketlere yönelik abonelikler Canva'nın büyümesinde giderek daha büyük rol oynuyor. Google Pics'in de ilk aşamada ağırlıklı olarak ücretli Workspace ve yapay zekâ aboneliklerine sunulması, iki şirketin kurumsal müşteriler için giderek daha fazla aynı alanda karşı karşıya geleceğini gösteriyor.

Canva'nın avantajı ise yıllardır geliştirdiği şablon, tasarım, medya ve içerik ekosistemi. Platform yalnızca yapay zekâya değil, hazır tasarımlara ve geniş içerik kütüphanesine dayanıyor.

Google ise çok daha farklı bir kapıdan giriyor: Kullanıcıdan tasarım yapmasını istemek yerine büyük bölümünü yapay zekâya tarif ettirmeyi hedefliyor.

Asıl savaş kullanıcıyı uygulamadan çıkarmamak

Yeni rekabette kritik soru yalnızca hangi platformun daha iyi görsel ürettiği olmayacak.

Google'ın stratejisi, kullanıcı Dokümanlar'da metin yazarken veya Slaytlar'da sunum hazırlarken onu başka bir tasarım uygulamasına göndermemek üzerine kurulu. Görsel oluşturma ve düzenleme işi Workspace'in içinde tamamlanabilirse Canva gibi bağımsız platformlara duyulan ihtiyaç bazı kullanıcı gruplarında azalabilir.

Canva ise buna karşılık tasarımı daha geniş bir üretim merkezine dönüştürüyor ve yapay zekâ özelliklerini kendi ekosistemine ekliyor.

Google Pics'in ne kadar hızlı benimseneceği henüz belli değil. Ancak dünyanın en büyük üretkenlik yazılımı ekosistemlerinden biri ile 265 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış bir tasarım platformunun artık çok daha doğrudan rekabet ettiği açık.