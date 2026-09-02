Çin Almanları kendi oyununda vuruyor

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Çin rekabeti üstelik yalnızca düşük fiyat üzerinden ilerlemiyor. Çinli üreticiler birçok sanayi ürününde kalite ve teknolojide Alman rakiplerine yaklaşırken daha düşük fiyatlarla satış yapabiliyor. Bu dönüşüm, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin yıllardır üstün olduğu otomobil, makine, lojistik ekipmanları ve tıbbi cihaz gibi sektörlerde baskıyı artırıyor. ([AP News][1])

Çin müşteriden rakibe dönüştü

Almanya'nın eski ekonomik modelinde Çin'in özel bir yeri bulunuyordu. Alman şirketleri yüksek katma değerli ürünlerini Çin'in hızla büyüyen ekonomisine satarak önemli gelir elde ederken Çin'in sanayileşmesi de Alman makine ve ekipmanlarına yönelik talebi besliyordu.

Ancak Çin rekabeti bu ilişkiyi tersine çevirdi. Pekin'in yerli üretim kapasitesini büyütmesiyle Çinli şirketlerin Avrupa'dan makine ve teknoloji ithalatına bağımlılığı azalırken, aynı şirketler küresel pazarlarda Alman üreticilerin rakipleri haline geldi.

Dış ticarette makas açılıyor

Değişim Almanya ile Çin arasındaki dış ticaret rakamlarında da açık biçimde görülüyor. Almanya'nın Çin'e ihracatı 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 12'nin üzerinde azalarak 37 milyar euronun altına geriledi.

Aynı dönemde Çin'den yapılan ithalat yaklaşık yüzde 9 artışla 91,8 milyar euroya çıktı. Böylece Almanya'nın Çin karşısındaki ticaret açığı yaklaşık 55 milyar euroya ulaşırken Çin, 2021'de ikinci sırada bulunduğu Alman ihracat pazarları listesinde dokuzunculuğa kadar geriledi. ([Reuters][2])

Asıl tehlike güçlü oldukları sektörlerde

Alman sanayisi açısından Çin rekabetinin en dikkat çekici tarafı, mücadelenin artık düşük teknolojili veya emek yoğun ürünlerle sınırlı olmaması. Almanya bazı otomotiv ürünleri, trenler, fabrika makineleri ve tıbbi cihazlar dahil geleneksel olarak güçlü olduğu alanlarda Çin'den sattığından daha fazla ürün satın alıyor.

Bu tablo, Almanya'nın ihracata dayalı ekonomik modelini diğer büyük Avrupa ülkelerine kıyasla Çin'deki dönüşüme daha açık hale getiriyor. Alman üreticiler bir yandan Çin pazarında yerli rakiplere karşı pay kaybederken diğer yandan aynı şirketlerle Avrupa ve üçüncü ülke pazarlarında mücadele etmek zorunda kalıyor.

Alman şirketleri Çin formülüne geçiyor

Artan Çin rekabeti Alman şirketlerini stratejilerini değiştirmeye de zorluyor. Depo ve forklift ekipmanları üreticisi Jungheinrich, Çinli EP Equipment ile iş birliğine giderek daha düşük fiyat segmentine yönelik AntOn markasını geliştirdi.

Çin'deki üretim ölçeği ve düşük maliyetlerin Alman şirketinin satış ağıyla birleştirildiği modeller, geleneksel Jungheinrich ürünlerinden daha sade özellikler sunarken bazı ürünlerde yaklaşık yarı fiyat seviyesine kadar inebiliyor. Şirket böylece Çinli üreticilere yalnızca yüksek teknolojiyle değil, fiyat üzerinden de karşılık vermeye çalışıyor.

Volkswagen da yönünü değiştirdi

Benzer dönüşüm otomotiv sektöründe de yaşanıyor. Volkswagen, Çin pazarındaki rekabet karşısında "Çin'de, Çin için" stratejisini benimseyerek Hefei'de Çinli müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik araç geliştiren bir merkez oluşturdu.

Çin rekabeti Volkswagen üzerindeki maliyet baskısını Avrupa'da da artırıyor. Şirketin yönetimi son dönemde daha fazla maliyet azaltımı üzerinde çalışırken hızlı büyüyen Çinli otomobil üreticileri Avrupa pazarındaki varlıklarını genişletiyor.

Güneş panelindeki senaryo korkutuyor

Alman ekonomi yönetiminin önündeki en büyük endişelerden biri ise güneş enerjisi sektöründe yaşananların başka sanayi kollarında tekrarlanması. Almanya yüzyılın başında güneş paneli teknolojisinde öncü ülkeler arasında yer alırken daha düşük fiyatlı Çin ürünleri Alman üreticileri ağır baskı altında bıraktı.

Bugün Almanya'da kullanılan güneş panellerinin büyük bölümü Çin'den geliyor. Berlin, otomotivdan makine sektörüne kadar Çin rekabetinin benzer bir dönüşüme yol açmasını önlemeye çalışıyor.

Gözler Brüksel'e çevrildi

Alman sanayi kuruluşları giderek daha yüksek sesle Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı ticaret savunma araçlarını kullanmasını istiyor. Alman şirketleri özellikle Çinli üreticilere sağlanan devlet desteklerinin Avrupa'daki rekabet koşullarını bozduğunu savunuyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz üzerindeki baskı da artarken sanayi temsilcileri anti-damping ve sübvansiyon karşıtı önlemlerin daha etkin uygulanmasını talep ediyor. Çin ise sanayi politikasına yönelik eleştirileri reddederek üretim kapasitesinin Batılı ekonomiler için tehdit oluşturduğu görüşüne karşı çıkıyor. Almanya için asıl sorun artık Çin'in yalnızca daha fazla ürün ihraç etmesi değil. Çin rekabeti, "Made in Germany" markasının onlarca yıldır üstün olduğu sanayi ve teknoloji alanlarına kadar ilerlerken Avrupa'nın en büyük ekonomisi kendi oyun sahasında yeni ve çok daha güçlü bir rakiple karşı karşıya bulunuyor.