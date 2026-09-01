FED FAİZ KARARI TARİHİ... Amerikan Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Amerikan Merkez Bankası bu ay toplanacak. Faizlerin artıp artmayacağı merak edilirken toplantı tarihi araması da hızlanmış durumda... Eylül ayı ile birlikte "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında alacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Beklentiler bu ay faizlerin artacağı yönünde... Ekonomistler, yatırımcılar, ekonomiyi yakından takip edenler tarihleri öğrenmeye çalışırken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Kevin Warsh aynı gün saat 21.30'da kameralar önüne geçecek.
1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla piyasa beklentisi yüzde 66,7 oranında faiz artışı yönünde.