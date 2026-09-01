İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu belli oldu!

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), "2026 Ağustos Ayı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi" verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul'un enflasyonu belli oldu.

İndeks ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,66 yükseldi. Endeksin yıllık artışı ise 2026 Ağustos'ta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,96 oldu.

Eğitim harcamalarında dikkat çeken artış

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde ağustosta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 17,28 ile eğitim harcamaları grubunda kaydedildi. Alkollü içecekler ve tütün grubundaki artış yüzde 8,22 olurken, konut harcamalarında fiyatlar yüzde 2,32 yükseldi.

Ulaştırma grubunda yüzde 1,43, ev eşyasında yüzde 1,41, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,35, eğlence ve kültürde yüzde 1,11 artış görüldü. Haberleşme harcamaları yüzde 0,86, lokanta ve oteller grubu yüzde 0,72, gıda ve alkolsüz içecekler grubu ise yüzde 0,20 oranında arttı.

Giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar yüzde 0,08 gerilerken, sağlık harcamalarında herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.

Dönemsel ve mevsimsel etkiler öne çıktı

İTO'nun değerlendirmesine göre ağustos ayı endeksinde eğitim, alkollü içecekler ve tütün, konut ile ulaştırma gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki dönemsel ve kamu kaynaklı fiyat değişimleri etkili oldu.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde mevsimsel gelişmeler fiyat hareketlerini belirlerken, giyim ve ayakkabı grubundaki aşağı yönlü fiyat değişimleri de endekse yansıdı.

Böylece ağustosta en yüksek grup artışı eğitimde yüzde 17,28 ile kaydedilirken, en yüksek grup düşüşü yüzde 0,08 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.