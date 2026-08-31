Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekonomistler, ağustosta tüketici fiyatlarının ortalama yüzde 1,86 artacağını öngördü. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.
AA Finans'ın ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta ortalama yüzde 1,86 artacağını tahmin etti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Eylül Perşembe günü açıklayacağı veriler öncesinde 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, aylık enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında değişti.
Yıllık enflasyonun gerilemesi bekleniyor
Ortalama aylık artış tahmininin gerçekleşmesi durumunda, temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye inmesi öngörülüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,49 oldu. TÜFE, temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78 artmıştı.
Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|23,73
|4,21
|4,84
|Şubat
|24,16
|2,87
|2,96
|Mart
|25,91
|2,40
|1,94
|Nisan
|28,16
|3,19
|4,18
|Mayıs
|29,40
|1,65
|1,71
|Haziran
|29
|1,04
|0,99
|Temmuz
|29,55
|1,82
|1,78
|Ağustos
|29,49
|1,86