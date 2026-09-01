Moda devinin beklediği gün kabusa döndü: Borsadaki ilk gününde çakıldı

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Hızlı moda ve e-ticaret devi Shein, uzun süredir beklenen halka arzının ardından Hong Kong Borsası'nda işlem görmeye başladı. Ancak şirketin ilk işlem gününde hisseleri yüzde 9 değer kaybetti.

Singapur merkezli şirket, halka arz kapsamında 280 milyon hisse sattı. Hisse başına nihai fiyat 48,56 Hong Kong doları olarak belirlenirken halka arzdan 13,6 milyar Hong Kong doları, yani 1,74 milyar dolar gelir elde edildi.

100 milyar dolardan 26,5 milyar dolara

Halka arzla birlikte Shein'in değerlemesi 26,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam şirketin 2022'de ulaştığı 100 milyar dolarlık seviyenin oldukça altında kalırken şirketin değerlemesi zirve noktasına kıyasla dörtte biri fiyatına geriledi.

TikTok rekabeti büyüyor

Shein'in önündeki sorunlardan biri de hızla değişen çevrim içi alışveriş rekabeti oldu. Retail Cities Genel Müdürü Bryan Gildenberg, özellikle TikTok Shop'un Shein açısından önemli bir rakip haline geldiğine dikkat çekti.

Shein ve Temu'nun indirimleri ve alışveriş deneyimini oyunlaştırma konusunda erken davranarak avantaj elde ettiğini belirten Gildenberg, TikTok'un eğlence ile alışverişi aynı platformda birleştirerek benzer bir deneyim sunabildiğini söyledi. Gildenberg'e göre Shein ve Temu, TikTok'un artan etkisi altında kalmaya başladı.

Yatırımcılar beklemeyi tercih edebilir

KraneShares CIO'su Brendan Ahern ise yatırımcıların kısa vadede Shein konusunda temkinli davranabileceğini belirtti. Ahern'e göre bazı yatırımcılar şirketin ikinci çeyrek sonuçlarını ve bilançosunu görmeden yeni pozisyon almak istemeyebilir.

Shein'in büyümesinde ABD ve Avrupa'daki satışlar önemli yer tutarken bu pazarlardaki gümrük tarifelerinde yaşanan değişiklikler şirket üzerindeki baskıyı artırıyor. Ahern, gelir büyümesinin yavaşladığını ve kâr marjlarının da baskı altında olduğunu söyledi.

Hong Kong'da borsaya çıktı

Shein'in halka arz süreci de uzun ve zorlu geçti. Şirket ilk olarak 2023'te ABD'de halka açılmak için gizli başvuruda bulundu. Bu girişim sonuç vermeyince rota Londra'ya çevrildi. Ancak Pekin'in Çin'deki tedarik zincirine ilişkin risk açıklamaları konusunda onay vermemesi Londra planının da önünü kesti. Şirket sonunda Hong Kong'da halka açıldı.

Halka arzdan gelen para nereye gidecek?

Shein, halka arzdan sağladığı kaynağın yüzde 40'ını teknoloji kapasitesini geliştirmek için kullanmayı planlıyor. Gelirin diğer yüzde 40'ı marka bilinirliğini ve şirketin küresel varlığını artırmaya ayrılacak. Kalan kaynak ise kurumsal sorumluluk çalışmaları ve genel şirket ihtiyaçları için kullanılacak. Shein'in 2025'teki geliri 38,7 milyar dolardan 41,8 milyar dolara yükselmişti.

Şirket bu yılın ilk çeyreğinde ise 9,05 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen 99 milyon dolar net zarar açıkladı. Shein, zararın büyük bölümünü dönüştürülebilir geri satın alınabilir imtiyazlı hisselerdeki gerçeğe uygun değer kayıplarına bağladı.