Online alışverişte kurallar değişti: Bu 5 üründe iade hakkı geri geldi
İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Danıştay, bazı ürünlerde cayma hakkını sınırlandıran düzenlemeyi iptal etti. Kararla birlikte cep telefonundan bilgisayara kadar birçok üründe iade hakkının yeniden uygulanabileceği belirtilirken, iade sırasında ödenen kargo ücretine ilişkin de tüketici lehine önemli bir değişiklik yaşandı.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Danıştay kararıyla akıllı saat, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde cayma hakkının yeniden uygulanabileceğini, ayrıca iade sırasında kargo ücretinin de tüketiciye yüklenemeyeceğini açıkladı.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin Danıştay'ın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne ilişkin kararını değerlendirdi.
5 üründe cayma hakkı geri geldi
Şahin, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle bazı ürünlerde tüketicilerin cayma hakkının sınırlandırıldığını belirterek buna karşı dava açtıklarını söyledi. Şahin, Danıştay'ın kararıyla birlikte internet üzerinden alınan akıllı saat, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde cayma hakkının yeniden uygulanabileceğini kaydetti.
İade kargo ücreti de tüketiciye yüklenmeyecek
Davanın önemli başlıklarından biri, internetten alınan ürünlerin iadesinde kargo ücretinin tüketiciye yansıtılmasına yönelik düzenlemeydi.
Danıştay bu hüküm için de yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hukuki süreç devam ederken kargo bedeline ilişkin hükümler yönetmelikten çıkarıldı. Böylece ürünün iadesi sırasında kargo ücretinin tüketiciye yüklenmesinin önüne geçildi.