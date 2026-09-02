Yapay zekânın gizli kazananları: Sipariş kuyruğu üç yılı aştı

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Yapay zekâ yatırımlarında gözler Nvidia ve çip üreticilerine çevrilirken devasa veri merkezi hamlesinin yeni kazananları ortaya çıkıyor. 2030’a kadar yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşması beklenen yatırımlar, elektrik ve soğutma ekipmanı üreticilerine milyarlarca dolarlık yeni pazar açıyor.

Yapay zekâ için gereken hesaplama gücündeki hızlı artış, yalnızca gelişmiş işlemcilere olan talebi büyütmüyor. Her yeni veri merkezi aynı zamanda dev miktarda elektrik, transformatör, güç dağıtım sistemi ve giderek daha gelişmiş soğutma teknolojileri gerektiriyor.

Küresel veri merkezi yatırımlarının 2030 yılına kadar yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu harcamanın önemli bölümü sunucular ve bilgi işlem donanımlarına giderken elektrik altyapısı, enerji üretimi, inşaat ve soğutma sistemleri de dev bir yatırım dalgasından pay alacak.

Transformatör kuyruğu üç yılı geçti

Yapay zekâ yatırımlarının yarattığı en büyük darboğazlardan biri elektrik altyapısında ortaya çıkıyor. Veri merkezi işletmecilerinin şebekeden gelen yüksek voltajlı elektriği sunucuların ve diğer ekipmanların kullanabileceği seviyelere dönüştürebilmesi için büyük transformatörlere ihtiyaç duyuluyor.

Talep o kadar hızlı büyüyor ki bazı üreticilerin sipariş defterleri yıllarca sonrasını kapsıyor. Güney Koreli HD Hyundai Electric'in sipariş stoku haziran sonunda altı ay öncesine göre yüzde 23 artarak 8,5 milyar dolara çıkarken şirket, büyük güç ekipmanlarında üç yıldan uzun süreyi kapsayan siparişlere sahip olduğunu açıkladı,

Şirket bazı büyük müşterilerle 2030 yılında teslim edilmek üzere bile görüşmeler yürütüyor. Çinli Hainan Jinpan Smart Technology'nin yeni veri merkezi siparişleri ise yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre dört kattan fazla artarken ilgili sipariş stoku yaklaşık üç katına çıktı.

Elektrik tüketimi katlanacak

Sorunun temelinde yeni nesil yapay zekâ çiplerinin olağanüstü elektrik ihtiyacı bulunuyor. Bank of America'nın Nvidia'nın teknoloji yol haritasına dayandırdığı tahmine göre bir yapay zekâ sunucu kabininin elektrik tüketimi 2030 sonuna kadar 1,5 megavatın üzerine çıkabilir.

Bu seviye geleneksel bir sunucu kabininin tüketiminin yaklaşık 100 katına karşılık geliyor. Elektrik ihtiyacındaki artış, veri merkezi yatırımlarında güç üretimi ve dağıtım ekipmanlarını çipler kadar kritik hale getiriyor.

Yeni nesil transformatörler geliyor

Artan enerji ihtiyacı yeni teknolojilerin geliştirilmesini de hızlandırıyor. Bunlardan biri, geleneksel transformatörlerdeki ağır manyetik bobin ve bakır sargıların yerine yarı iletken kullanan katı hal transformatörleri.

UBS, bu sistemlerin enerji verimliliğini yaklaşık yüzde 4 artırabileceğini ve maliyetleri düşürebileceğini tahmin ediyor. Henüz erken aşamada bulunan teknolojinin veri merkezi pazarındaki kullanım oranının 2030'da yüzde 40'a çıkabileceği öngörülüyor.

Asıl yarış soğutmada başladı

Yapay zekâ işlemcilerinin tükettiği elektrik arttıkça ortaya çıkan ısı da büyüyor. Bu nedenle veri merkezi sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından biri gelişmiş soğutma sistemleri haline geliyor.

Geleneksel hava soğutması yüksek yoğunluklu yapay zekâ sistemlerinde giderek yetersiz kalırken sıvı soğutmaya geçiş hızlanıyor. Bank of America, bugün yaklaşık yüzde 30 seviyesinde bulunan sıvı soğutmanın 2030'da yeni yapay zekâ veri merkezi kurulumlarının yüzde 70'inde kullanılabileceğini öngörüyor.

Enerji tüketimini yüzde 27 azaltabiliyor

Sıvı soğutma sistemlerinin avantajı yalnızca daha fazla ısıyı uzaklaştırabilmeleri değil. Araştırmalara göre teknoloji, soğutma için kullanılan enerji tüketimini yüzde 27'nin üzerinde azaltabiliyor.

Bu büyüme Tayvanlı Delta Electronics, Asia Vital Components ve Auras Technology ile Çinli Shenzhen Envicool Technology gibi şirketlere yeni bir pazar açıyor. Bu şirketlerin bir bölümü aynı zamanda Nvidia ekosisteminin tedarikçileri arasında yer alıyor.

Fabrikalar büyütülüyor

Talebin devam edeceği beklentisi üreticileri yeni kapasite yatırımlarına yöneltiyor. Delta Electronics, yapay zekâ için güç, soğutma ve veri merkezi altyapısı talebinin önemli bir büyüme motoru olmaya devam ettiğini belirtirken Tayland, ABD ve Çin'deki üretim kapasitesini genişletiyor.

Transformatör üreticileri de Kuzey Amerika'nın yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu'da hızlanan yatırımlardan yeni siparişler alıyor. Finlandiya, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa pazarlarındaki veri merkezi projeleri de elektrik ekipmanlarına olan talebi artırıyor.

Her şirket kazanamayacak

Dev yatırım dalgası şirketlerin gelirlerini artırsa da sektörde riskler de büyüyor. Üreticiler arasında rekabetin artması, parça sıkıntıları ve projelerin gecikmesi kâr marjlarını baskılayabilir.

Yapay zekâ yatırımları böylece Nvidia ve diğer çip üreticilerinin çok ötesine geçen yeni bir sanayi zinciri oluşturuyor. Yaklaşık 7 trilyon dolarlık veri merkezi hamlesinde elektriği sağlayan, dönüştüren ve sistemleri soğutan şirketler teknoloji yarışının en kritik oyuncuları arasına giriyor.