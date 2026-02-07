Reddit’ten Türkiye hamlesi: İşte yeni faaliyet alanı...

ABD merkezli sosyal medya platformu Reddit, Türkiye’de şirketleşme adımı attı. Ticaret Sicili Gazetesi’nin 5 Şubat 2026 tarihli ilanına göre, şirket Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi unvanıyla İstanbul’da faaliyete başladı. Yeni kurulan şirketin merkez adresi İstanbul’un Şişli ilçesi olarak kayda geçti.

50 bin TL sermaye ile kuruldu

Şirketin sermayesinin 50 bin TL olarak belirlendiği görülürken, müdürlük görevine kurucu şirket olan Reddit, Inc. getirildi.

İnternet, reklam, satış pazarlama...

Faaliyet alanı kapsamında internet ve dijital reklamcılık başta olmak üzere reklam, satış ve pazarlama hizmetleri sunulması ya da bu alanlardaki çalışmalara katılım öngörülüyor. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Reddit’in çevrimiçi platformu ve mobil uygulamasının geliştirilmesine yönelik çalışmaların da yürütüleceği belirtildi.

Bunun yanında şirketin, Reddit, Inc. ve bağlı kuruluşlarının küresel operasyonlarına stratejik, teknik, finansal, idari ve mevzuata ilişkin konularda profesyonel destek sağlaması da faaliyet konuları arasında yer aldı.