Yapay zekâ kadınları daha çok tehdit ediyor

Yapay zekâ ve otomasyonun iş dünyasında hızla yayılması, özellikle teknoloji ve finans sektörlerinde çalışan kadınlar için ciddi bir istihdam riski yaratıyor. Son araştırmalar, kadınların erkeklere kıyasla işlerini kaybetme ihtimalinin daha yüksek olduğunu, bunun da mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini derinleştirdiğini ortaya koyuyor.

Yapay zekâ uygulamalarına en açık işler

Rapora göre teknoloji, finans ve profesyonel hizmetler alanında ofis temelli işlerin önemli bir bölümü kadınlar tarafından yürütülüyor. Önümüzdeki 10 yılda bu alanlarda yaklaşık 119 bin pozisyonun otomasyonla ortadan kalkabileceği tahmin ediliyor. Özellikle idari ve destek rollerinin, yapay zekâ uygulamalarına en açık işler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Orta kariyer kadınlar sistem dışına itiliyor

Londra’nın finans merkezi olan City of London bölgesini yöneten yerel yönetim kurumu City of London Corporation tarafından paylaşılan bulgular, en az beş yıl deneyime sahip orta kariyer kadınların dijital rollerde sıklıkla göz ardı edildiğini gösteriyor.

Otomatik CV eleme sistemi

Bunun temel nedenlerinden biri, işe alım süreçlerinde kullanılan katı ve çoğu zaman otomatik CV eleme sistemleri. Bu sistemler, çocuk bakımı veya ailevi nedenlerle verilen kariyer aralarını dikkate almıyor ve kesintisiz teknik deneyimi önceliklendiriyor.

Avrupa genelinde kaygı yüksek

Araştırma şirketi Verian verilerine göre Avrupa genelinde çalışanların yüzde 42 ila 66’sı, yapay zekânın işlerini olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyor. Bu kaygı, özellikle kadın çalışanlar arasında daha belirgin hissediliyor.

Beceri kazandırma yatırımları

Raporda, kadınların iş gücünde tutulabilmesi için şirketlere net bir çağrı yapılıyor. Teknik olmayan rollerde çalışan kadınlara yeniden beceri kazandırma yatırımları yapılmalı.

Bu yaklaşım sayesinde şirketlerin 757 milyon sterline (45 milyar TL) kadar kıdem ve işten çıkarma maliyetinden kaçınabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, işe alımda geçmiş teknik deneyim yerine aktarılabilir becerilere ve potansiyele odaklanılması gerektiğini vurguluyor.

Yetenek açığı 2035’e kadar sürecek

Tüm bu tabloya rağmen teknoloji sektörü kadınları kaybetmeye devam ediyor. Her yıl yaklaşık 60 bin kadın, sınırlı kariyer olanakları, yeterince takdir edilmemeleri ve ücret eşitsizliği nedeniyle sektörden ayrılıyor.

Bu durum, Avrupa genelinde her yıl 500 bin ile 800 bin arasında doldurulamayan teknoloji pozisyonu bulunmasına rağmen yaşanıyor. Maaş ve yetenek analiz platformu TalentUp.io, bu yetenek açığının en az 2035’e kadar süreceğini öngörüyor.