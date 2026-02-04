Toplu işten çıkarmalar ne anlama geliyor?

Son günlerde Amazon, UPS ve Pinterest gibi küresel markaların açıkladığı işten çıkarma kararları, ABD iş gücü piyasasında sert bir yavaşlama yaşandığı yönündeki endişeleri yeniden gündeme taşıdı. On binlerce çalışanı etkileyen bu kararlar, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle desteklediği “soğuyan ekonomi” tartışmalarını da alevlendirdi.

Yapay zekâ kaynaklı dönüşüm tedirginliği

ABC News'e konuşan ekonomistler, bu yüksek profilli işten çıkarmaların genelleştirilmemesi gerektiği görüşünde. Georgetown Üniversitesi’nden Harry Holzer’e göre Amazon ve UPS gibi şirketler şu an için istisna niteliğinde. Holzer, kalıcı ve yaygın işten çıkarmaların henüz görülmediğini, ancak özellikle teknoloji sektöründe yapay zekâ kaynaklı bir dönüşümün çalışanları tedirgin etmesinin anlaşılır olduğunu belirtiyor.

Amazon 16 bin kişiyi işten çıkaracak

Amazon, geçtiğimiz hafta yaklaşık 16 bin çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Bu karar, Ekim ayında yapılan 14 bin kişilik işten çıkarmanın ardından geldi. Şirket, bu adımı bürokrasiyi azaltma ve organizasyonu sadeleştirme hedefiyle attığını açıkladı.

Pinterest personel sayısını yüzde 15 azaltacak

UPS ise 2026 yılı boyunca 30 bine kadar pozisyonu azaltmayı planlıyor. CEO Carol B. Tomé, bu sürecin şirketin büyüme hedeflerini etkilemeyeceğini vurgularken, CFO Brian Dykes işten çıkarmaların büyük ölçüde “doğal yıpranma” yoluyla, yani boşalan pozisyonların doldurulmamasıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Pinterest de çalışan sayısını yüzde 15 azaltacağını açıkladı. Şirket, kaynaklarını yapay zekâ odaklı ekip ve rollere yönlendirdiğini belirtti.

"Az işe alım, az işten çıkarma dönemi"

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre ekonomi 2025’te ayda ortalama 49 bin yeni istihdam yarattı. Bu rakam, 2024’teki aylık 168 binlik artışa kıyasla ciddi bir yavaşlamaya işaret ediyor. Buna rağmen işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 4,4’e gerileyerek tarihsel olarak düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Indeed Hiring Lab’dan Laura Ullrich, mevcut durumu “az işe alım, az işten çıkarma” dönemi olarak tanımlıyor.

Çöküş değil dengeye dönüş

Analistlere göre işten çıkarmaların iki temel nedeni var: yapay zekâ ve pandemi sonrası düzeltme süreci. Amazon’dan Salesforce’a, Lufthansa’dan teknoloji şirketlerine kadar birçok firma, verimlilik artışı ve hiyerarşinin sadeleşmesi gerekçesiyle yapay zekâyı öne çıkarıyor. Öte yandan pandemi döneminde aşırı büyüyen kadrolar, talebin normalleşmesiyle yeniden gözden geçiriliyor. Holzer’e göre yaşananlar, bir çöküşten ziyade “olağanüstü bir dönemin ardından dengeye dönüş” niteliği taşıyor.

Toplu işten çıkarmalar endişe yaratsa da, mevcut veriler ABD iş gücü piyasasında sistematik bir çöküşe işaret etmiyor. Uzmanlara göre asıl mesele, yapay zekâ çağında şirketlerin ve çalışanların bu dönüşüme ne kadar hızlı uyum sağlayabileceği.