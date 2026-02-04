106 yıllık giyim markası üçüncü kez iflas korumasına başvurdu: 200 mağaza kapatılacak

ABD perakende sektöründe köklü geçmiş, ayakta kalmak için artık yeterli olmuyor. Eddie Bauer, daha önce iki kez iflas koruma sürecinden geçmiş olmasına rağmen yeniden iflas hazırlığında. Son gelişmeler, markanın fiziksel mağaza modelinden çıkışını hızlandırırken, operasyonların farklı kanallara kaydırılacağını gösteriyor.

22 yıl önce başladı

Eddie Bauer’ın ilk iflas süreci 2003’te başladı. O dönemde markanın ana şirketi Spiegel Inc., Mart 2003’te iflas koruma başvurusunda bulundu. Spiegel’in mali sıkıntıları, Eddie Bauer mağazalarının önemli bir bölümünün kapanmasına yol açtı. Yeniden yapılanmanın ardından marka, Haziran 2005’te Eddie Bauer Holdings, Inc. adıyla bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerine devam etti.

286 milyon dolara satıldı

İkinci iflas koruma başvurusu 17 Haziran 2009’da geldi. Ağır borç yükü, düşen satışlar ve küresel kriz koşulları, Eddie Bauer’ı yeniden iflasa sürükledi. O dönemde yüzlerce mağazası bulunan şirket, faaliyetlerini sürdürebilmek için finansman sağladı ve alıcı arayışına girdi. Temmuz 2009’da marka, iflas açık artırmasında yaklaşık 286 milyon dolar karşılığında Golden Gate Capital tarafından satın alındı.

200 mağaza kapatılacak

Son bilgilere göre Eddie Bauer, üçüncü kez iflas koruma başvurusuna hazırlanıyor. Ocak ayı sonunda yayımlanan sektör haberleri, Kuzey Amerika genelinde yaklaşık 200 mağazanın kapatılacağını ortaya koydu. Bu hamle, markanın ABD perakende pazarından çıkışı anlamına geliyor. Ancak Japonya’daki mağazaların bu süreçten etkilenmeyeceği belirtiliyor. Sahiplik yapısı ve lisans anlaşmaları nedeniyle süreç karmaşık ilerliyor.

Eddie Bauer’ın üçüncü iflas hazırlığı, ABD perakendesinde fiziksel mağazaların geri çekildiği, markaların ise lisans, e-ticaret ve toptan satışla varlığını sürdürdüğü yeni dönemin sembollerinden biri. Marka yaşayacak; ancak raflar ve vitrinler tarihe karışacak.