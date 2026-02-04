1884 yılında kurulan perakende devi 92 yıllık mağazasını kapattı

İngiltere’nin en bilinen perakende zincirlerinden Marks & Spencer, Somerset bölgesinde 92 yıldır hizmet veren mağazasını bugün itibarıyla kalıcı olarak kapattı. Ana cadde perakendeciliğinin simge adreslerinden biri olan mağazanın kapanışı, bölge sakinleri için duygusal bir veda anlamına geliyor. Şirket, bu kararı büyüme ve yenilenme stratejisinin bir parçası olarak alırken, çalışanların tamamının yeni mağazaya transfer edildiğini açıkladı.

17 milyon sterlinlik yatırım

1884 yılında kurulan Marks & Spencer, kapanan mağazanın yerine SouthGate Bath’te 17 milyon sterlinlik yatırımla inşa edilen yeni mağazasını bugün açtı. Toplam 83 bin metrekarelik alana sahip yeni mağaza, dört kata yayılıyor ve M&S Food, giyim, ev ürünleri ve güzellik kategorilerini tek çatı altında topluyor.

Bir devrin sonu

Kapanan mağaza, birçok yerel müşteri için yalnızca bir alışveriş noktası değil, yılların alışkanlığıydı. Bazı müşteriler, bu şubenin diğer M&S mağazalarına kıyasla daha geniş, erişilebilir ve iyi planlanmış olduğunu dile getirerek, zincirin bu mağazayı örnek alması gerektiğini ifade etti. Yeni mağaza heyecan yaratsa da, eski adresin kapanışı “bir devrin sonu” olarak değerlendiriliyor.