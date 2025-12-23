Samsung, otonom sürüşte vites yükseltti: ADAS için 1,8 milyar dolarlık anlaşma

Yaklaşık 1,5 milyar euro tutarındaki anlaşma kapsamında Harman, öne bakan araç kameraları, gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) kontrolörleri ve ilgili yazılım-donanım teknolojilerini bünyesine katacak. Samsung, bu hamleyle hızla büyüyen ADAS pazarına güçlü giriş yapmayı hedefliyor.

ADAS teknolojileri neleri içeriyor?

ADAS teknolojileri; şerit takibi, öndeki araçlarla mesafe kontrolü ve yaya algılama gibi güvenlik odaklı işlevleri yerine getirmek için kamera ve sensörlerden yararlanıyor. Söz konusu sistemler, yeni nesil araçlarda sürüş güvenliğinin temel bileşenleri arasında yer alıyor.

Araç elektroniğiyle gelişme hedefi

Anlaşma, Samsung’un akıllı telefonların ötesine geçerek otomotiv elektroniği, yazılım ve sensör odaklı alanlarda büyüme stratejisini de gösterdi. Şirket, bellek yongaları başta olmak üzere yarı iletken teknolojilerini araç elektroniğiyle daha güçlü şekilde entegre etmeyi planlıyor.

Samsung’un paylaştığı projeksiyonlara göre, ADAS ve merkezi araç kontrolörleri pazarının büyüklüğünün 2025’te 62,6 trilyon won seviyesinden 2030’da 97,4 trilyon wonun üzerine çıkması bekleniyor.