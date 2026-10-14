Şirketlerin yeni maliyet alanı artık çöp veriler: Çöpümüz artık dijital

Hamide HANGÜL

Yeni çağın petrolü ola­rak görülen veri, ar­tık hayatımızın her alanında. ‘Bir gün işe yarar’ düşüncesiyle arşivlenen an­cak kontrolsüzce biriktirilen, analiz edilmeyen, güncelliği­ni yitiren kayıtlar, kopyala­nıp unutulmuş müşteri dos­yaları, eski e-postalar, hatalı ya da eksik bilgiler şirketlerin bulut depolamasını birer ve­ri bankasından ziyade dijital çöplüğe çeviriyor. Dijital atık­lar, şirketlere de görünmeyen ek maliyet kaleki oluşturu­yor.

ABD merkezli bilgi tek­nolojileri araştırma ve danış­manlık firması Gartner’ın ra­poruna göre, kötü, eksik, çöp gibi düşük veri kalitesinin ku­rumlara yıllık ortalama mali­yeti 12,9 milyon doları bulu­yor. Bu fatura, tek başına depo alanı kiralamak ya da satın al­maktan değil, bozuk verilerin ayıklanması, hatalı verilere dayanın başarısız yatırımlar, operasyonel aksaklıklar ve müşteri kayıpları yer alıyor. IBM ise hatalı verilerin sade­ce ABD ekonomisine yıllık 3,1 trilyon dolar maliyete neden olduğunu hesaplıyor.

Karlılığı da etkiliyor

Dijital atıkların, ek mali­yetin yanı sıra karlılıkları da etkiliyor. Experian’ın yaptı­ğı araştırmalar da hatalı ve­rilerin Amerikan şirketleri­nin yüzde 88’inin kâr marjı­nı doğrudan etkilediğini ve ortalama bir şirketin top­lam gelirinin yaklaşık yüzde 12’sini kaybettiğine işaret ediyor. Yine uluslarara­sı araştırmalar, dört şir­ketten üçünün veri ana­listi istihdam etmedi­ğini gösterirken, veri yönetimi kuruluşu Ve­ritas’ın araştırması da şirketlerin sakladığı verilerin yüzde 52’si­nin işlevinin bilinme­diği, yüzde 33’ünün gereksiz, önemsiz, es­kimiş verilerden oluş­tuğuna dikkat çekiyor.

Her üç veriden ikisi çöp

Çöp veriler karar alma sü­reçlerinde hatalı sonuçlara da neden olabiliyor. Teknoloji sektör temsilcileri, verilerde­ki tutarsızlığın hatalı ödeme­lere, eksik faturalandırmaya, aynı verinin birden fazla giril­mesinin gelir kaybına da yol açtığına işaret ediyor. Depo­lama alanları ve bulutu gerek­siz dolduran dijital atıkların yedekleme masrafını artırdı­ğını belirten sektör temsilci­leri, ayrıca çalışma sistemle­ri ve arama algoritmalarının yavaşladığını, hatalı ve eksik verilerle yapılan analizlerin yatırım kararlarında yanlış sonuçlara da götürebileceği uyarısında bulundu.

Infotelica Bilgi Teknoloji­leri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kaya, aynı verinin bir­den çok tutulması, yanlış ol­ması, çok fazla tekrarlanma­sı, eksik ve hatalı yazılması, anlamlı olmaması, güncel­lenmemesi ve bağlantı ku­rulamamasının çöp verileri oluşturduğunu söyledi. Dün­yada bu oranın yüzde 80’lere çıktığını, her üç veriden iki­sinin çöp olduğunu dile ge­tiren Kaya, bunun işletme­lerin hafızasını da gereksiz bilgilerle dolmasına neden olduğunu ve sistemlerin hı­zını yavaşlattığına işaret et­ti. Kendilerinin bu çöp veri­leri temizlediğini söyleyen Kaya, işe öncelikle veriyi bir havuzda topladıklarını, son­ra o verileri ayıkladıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Verinin haritasını çıkarıyo­ruz, eksikleri, yanlışları dü­zeltiyoruz. Sonra olgunlaştır­dığımız verileri yapay zeka ile analiz ediyoruz. Verinin bü­yüklüğünden çok, anlamlaş­tırmak olgunlaştırmak daha önemli. Yapay zekaya entegre edilen tüm veriler, analiz edi­lecek duruma geliyor.”

İşletmelerin veri temizlik talebi artmaya başladı

Doğru verinin gelire de katkı sağladığını söyleyen Kaya, “Eğer verileri doğru analiz eder, karar alma ve iş süreçlerine dahil edersek, bütçeye ilave yüzde 20- 25 arasında finansal gelir katkısı sağlayacaktır” dedi. Saklanan dijital verilerin doğru olmasının finansal sonuçlar ve yatırım kararları açısından da kritik önem taşıdığına işaret eden Kaya, şöyle devam etti: “Örneğin fiyatı 20 lira olan bir ürün, iki defa yazıldıysa bu bilançonuzda 40 lira olarak görünür. Yani mükerrer ve hatalı olduğu için yanlış kararlara da neden olabilir.

Ancak elinizdeki veri doğruysa yatırım kararlarınızda doğru ve verimli sonuçlara ulaşırsınız. O nedenle verilerin sağlıklı olması, doğru karar verilmesi açısından da kritik öneme sahip. Eksik, tekrarlanan, güncellenmeyen veriler yanlış kararlar alınmasına neden olabileceği gibi, işletmelere de yaklaşık yüzde 25 gizli maliyet oluşturuyor.” Son dönemde dijital atıkların temizlenmesine yönelik talebin arttığına işaret eden Kaya, büyük işletmeler ve KOBİ’lerin ağırlıklı olduğunu açıkladı.

Neler dijital atık

-Yinelenen kayıtlar: Bir dosya, e-postanın veya müşteri kaydının birden fazla kopyalanması.

-Eksik ve hatalı veriler: Hatalı girilmiş telefon numaraları, eksik doldurulan formlar.

-Güncelliğini yitirmiş veriler: İşten yıllar önce ayrılmış çalışan dosyaları, geçerliliğini yitirmiş eski sistem yedekleri.

-Karanlık veri: Depolama alanında unutulan, analiz edilmeyen, sınıflandırılmayan dosyalar.