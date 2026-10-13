Nvidia Çin'de kan kaybediyor: Huawei aradaki farkı kapattı

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ABD'li çip üreticisi Nvidia (NVDA), Çin'in veri merkezlerine yönelik yapay zekâ işlemcileri pazarında hâlâ ilk sırada. Ancak 2026'nın ilk yarısına ait yeni veriler, Huawei ile rekabetin sevkiyat rakamlarında da keskinleştiğini gösteriyor.

Uluslararası araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre Nvidia'nın Çin'deki pazar payı yüzde 34'e gerilerken Huawei yüzde 28'e ulaştı. İki şirket arasındaki fark yalnızca 6 puana indi. Böylece Çinli üreticilerin ABD'nin teknoloji kısıtlamaları altında kazandığı pazar payı ilk altı aylık rakamlarda daha belirgin hale geldi.

Nvidia'nın sevkiyatları yüzde 44 azaldı

IDC'nin araştırmasına dayanan verilere göre Nvidia, Ocak-Haziran 2026 döneminde Çin'e toplam 678 bin yapay zekâ hızlandırıcısı sevk etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44'lük düşüşe işaret ediyor.

Yapay zekâ hızlandırıcıları, büyük dil modellerinin eğitilmesinde ve geliştirilen modellerin çalıştırılmasında kullanılan özel işlemcilerden oluşuyor.

Nvidia'nın Çin pazarındaki payı, 2025 yılının tamamında yüzde 55 düzeyindeydi. Yeni verilerde ise bu oran yüzde 34 olarak hesaplandı. Bununla birlikte iki rakamın farklı uzunluktaki dönemleri kapsadığı ve doğrudan yıllık pazar payı değişimi olarak yorumlanmaması gerektiği unutulmamalı. Şirketin sevkiyatlarındaki düşüşte ABD'nin gelişmiş işlemcilere yönelik ihracat kısıtlamaları belirleyici unsurlardan biri oldu.

Huawei ile fark 6 puana kadar indi

Amerikalı üreticinin aksine Huawei, Çin'deki yapay zekâ çipi sevkiyatlarını artırmayı başardı. Çinli teknoloji şirketi, 2026'nın ilk yarısında 572 bin yapay zekâ hızlandırıcısı sevk ederek pazarın yüzde 28'ini elde etti. Huawei'nin geçen yılın aynı dönemindeki sevkiyatları 300 bin adedin biraz üzerinde bulunuyordu.

Böylece Huawei, adet bazında Nvidia'ya en yakın üretici konumuna geldi. Ancak Nvidia hâlâ Çin'in veri merkezlerine yönelik yapay zekâ hızlandırıcısı pazarında ilk sırada yer alıyor.

Pazardaki değişim yalnızca iki büyük şirketle sınırlı değil. Alibaba'nın çip tasarım birimi T-Head yüzde 7 pay elde ederken Cambricon yüzde 5, Baidu'nun Kunlunxin birimi yüzde 4 ve Hygon yüzde 3 paya ulaştı.

IDC'nin izlediği 11 Çinli üreticiden dokuzunun sevkiyatlarını yıllık bazda artırması, yerli tedarikçilerin pazardaki ağırlığının genişlediğini gösteriyor.

ABD'nin ihracat kısıtlamaları Nvidia'yı zorluyor

Nvidia'nın Çin'deki faaliyetlerini sınırlayan temel unsurlardan biri, Washington'un gelişmiş yapay zekâ işlemcilerinin ihracatına uyguladığı kontroller. ABD yönetimi, en güçlü işlemcilerin Çin'e satışını kısıtlarken bazı ürünler için belirli koşullara bağlı ihracat izinleri uygulanıyor. Ocak 2026'da H200 gibi işlemcilere yönelik lisans başvurularının koşullar sağlanması halinde tek tek değerlendirilmesinin önü açılmıştı.

Ancak ihracat izni uygulaması, Nvidia'nın Çin pazarına sınırsız erişim kazandığı anlamına gelmiyor. Pekin yönetimi de yerli üretimi desteklerken ithal işlemcilerin kullanımını ve tedarikini denetleyen uygulamalarını sürdürüyor.

Bu durum, Çinli veri merkezi işletmelerinin uzun vadeli yatırımlarında tedarik güvenliğini önemli bir tercih ölçütü haline getiriyor. Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, daha önce ABD'nin ihracat kısıtlamalarını eleştirerek bu politikaların Çin'in yapay zekâ çipi pazarında Huawei'ye avantaj sağladığını savunmuştu.

GPU dışındaki işlemciler öne geçti

IDC araştırmasındaki en dikkat çekici değişimlerden biri de Çin'deki yapay zekâ işlemcilerinin türlerinde yaşandı. 2026'nın ilk yarısında ülkedeki toplam yapay zekâ hızlandırıcısı sevkiyatları 2 milyon 8 bin adede ulaştı.

Grafik işlem birimi olarak adlandırılan GPU sevkiyatları yüzde 26 düşüşle 991 bin adede gerilerken GPU dışındaki yapay zekâ hızlandırıcılarının sevkiyatları yaklaşık yüzde 80 artarak 1 milyon 16 bin adede çıktı.

Böylece belirli yapay zekâ görevlerine yönelik geliştirilen alternatif işlemciler, sevkiyat miktarında GPU'ları geride bıraktı.

Huawei, T-Head, Kunlunxin ve Cambricon, GPU dışı hızlandırıcı pazarının yaklaşık yüzde 95'ini oluşturdu.

Bu ürünlerin kamu kurumları, internet şirketleri ve telekomünikasyon operatörleri tarafından kullanılması, Çinli üreticiler açısından yeni bir büyüme alanı oluşturuyor.

Bununla birlikte sevkiyat miktarlarındaki üstünlük, işlemcilerin performans veya gelir bakımından da aynı üstünlüğe sahip olduğu anlamına gelmiyor. Farklı işlemci türleri farklı hesaplama görevlerini yerine getiriyor.

Çin'de çip rekabetinin yönü değişiyor

IDC, Çin'deki yapay zekâ hızlandırıcısı sevkiyatlarının 2026'nın tamamında yüzde 19 artmasını bekliyor. Buna karşılık GPU sevkiyatlarında yüzde 9 düşüş öngörüyor.

Araştırma şirketine göre pazardaki rekabet artık yalnızca tek bir çipin ne kadar güçlü olduğuna bağlı değil. Çok sayıda işlemcinin birlikte çalıştığı büyük bilgi işlem sistemlerinin toplam kapasitesi de belirleyici hale geliyor.

Bu değişim Huawei gibi üreticilere yeni rekabet alanları açsa da Nvidia'nın yazılım ekosistemi, gelişmiş işlemcileri ve küresel veri merkezi müşterileri önemli avantajlar sağlamayı sürdürüyor.

Çin pazarında bundan sonraki temel soru, Huawei'nin sevkiyatlarını artırıp artırmayacağından çok, büyüyen yerli üretimin gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayabileceği olacak.