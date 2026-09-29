Spotify çöktü mü, sorun mu var? Spotify neden yavaş?

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Milyonlarca şarkıya erişmeni sağlayan dijital bir müzik hizmeti olan Spotify hata veriyor. Müzik dinlemek isteyenler problemle karşılaşıyor. Bu nedenle "Spotify çöktü mü, sorun mu var" sorusu sıkça geliyor.

Spotify neden yavaş?

Spotify'da yaşanan problemin kaynağı henüz bilinmiyor. Yetkililerden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Problemin birkaç saat içinde giderilmesi bekleniyor.