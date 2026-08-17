Televizyoncular kanal ayarına 1000 TL istiyor: Çözümü ise çok basit

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Son günlerde televizyonlarında kanalların kaybolması, siyah ekran ya da ses sorunu yaşayan vatandaşların sayısı arttı. Sorunun teknik bir arızadan değil, Türksat yayınlarında yapılan frekans düzenlemesinden kaynaklandığı belirtildi. Bazı kullanıcıların kanal ayarı için televizyon tamircileri ve teknik servislerden destek aldığı, bu işlem için 1000 TL’ye varan ücretlerle karşılaşabildiği öğrenildi. Ancak kullanıcıların servis çağırmadan önce uygulayabileceği bazı adımlar bulunuyor.

Türksat 3A uydusu üzerinden sürdürülen televizyon ve radyo yayınlarının, Türksat uydu filosundaki daha yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılması sonrasında bazı cihazlarda kısa süreli yayın sorunları ortaya çıktı.

Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TUYAD) de Türksat yayın sistemindeki kanal ve frekans güncellemelerinin ardından bazı televizyonlarda görülen erişim problemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kanal ayarı için 1000 TL’ye varan ücret

Frekans değişikliklerinin ardından televizyonlarında yayın problemi yaşayan bazı vatandaşlar çözümü teknik servis ve televizyon tamircilerinde arıyor. Kanal ve frekans ayarlama işlemleri için bazı servislerin 1000 TL’ye varan ücretler talep edebildiği belirtiliyor.

Ancak TUYAD'ın açıklamasına göre yaşanan problem, Türksat'ın yayın ve veri altyapısındaki bir arızadan ya da televizyonların donanımsal olarak bozulmasından kaynaklanmıyor. Bu nedenle kullanıcıların ücretli teknik servise başvurmadan önce kanal ayarlarını yeniden yapması mümkün.

Bazı Smart TV'lerde sorun yaşandı

TUYAD'ın duyurusunda, frekans değişikliklerinin ardından özellikle bazı Smart TV kullanıcılarının kanalların açılmaması, siyah ekran, aynı kanalın iki kez görünmesi veya ses alınamaması gibi problemlerle karşılaşabildiği aktarıldı.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile TUYAD onaylı cihazların yeni frekansları otomatik olarak işlediği belirtilirken, bu sistemleri kullananların normal şartlarda ayrıca kanal araması ya da ayar yapmasına gerek olmadığı kaydedildi.

Güncellemenin ardından özellikle bazı Samsung Smart TV ve LG modellerinde TKGS bilgilerinin otomatik olarak işlenmesinde sorun görüldüğüne dikkat çekildi.

TUYAD açıklamasında konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Televizyonlarda fiziksel veya donanımsal bir problem bulunmamaktadır. Yaşanan durum, cihaz yazılımının güncel TKGS verilerini ve yeni frekans bilgilerini işleme biçiminden kaynaklanmaktadır. Kalıcı çözüm için ilgili televizyon üreticisinin, cihaz yazılımlarını TKGS sistemiyle tam uyumlu hâle getirecek yazılım/firmware güncellemesini sunması gerekmektedir."

Servis çağırmadan önce bunları deneyin

Televizyon üreticilerinin kalıcı yazılım güncellemelerini yayımlamasına kadar yayın sorunu yaşayan kullanıcıların uygulayabileceği geçici yöntemler de açıklandı.

Buna göre kullanıcılar, televizyonun menüsüne girerek TKGS aramasını manuel şekilde yeniden başlatabiliyor. Bir diğer yöntem ise ayarlar bölümünden şebeke veya ağ araması yaparak güncel frekans bilgilerinin cihaza yeniden yüklenmesini sağlamak.

TUYAD, bu işlemlerin geçici çözüm olduğuna dikkat çekerek kullanıcıların cihaz ayarları üzerinde uzun süre işlem yapmasının kalıcı bir yöntem olmadığını belirtti. Sorunun tamamen giderilmesi için televizyon üreticilerinin TKGS standartlarıyla tam uyumlu yazılım desteği sunması gerektiği ifade edildi.