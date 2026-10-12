Tesla'nın milyarlık hayaline gölge düştü: Sadece birkaç yüz tane üretilebilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tesla'nın uzun süredir geliştirdiği elektrikli spor otomobili Roadster, tanıtım tarihi yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Gerber Kawasaki Wealth Management CEO'su ve kurucu ortağı Ross Gerber, Benzinga'ya verdiği özel röportajda Elon Musk'ın Roadster projesini eleştirdi. Gerber, aracın sınırlı sayıda üretilebileceğini öne sürerken havada asılı kalma özelliğinin gereksiz olduğunu savundu.

Tanıtım tarihi ertelendi

Elon Musk'ın yaklaşık 10 yıl önce prototipini tanıttığı Roadster, bugüne kadar birçok kez ertelenen üretim ve tanıtım takvimiyle dikkat çekti.

Tesla, kısa süre önce araç için 50 bin dolarlık rezervasyonları yeniden açtı. Başlangıçta 1 Ekim 2026 olarak açıklanan tanıtım tarihi ise açık hava etkinliğini etkilemesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim'e ertelendi.

Yalnızca birkaç yüz adet üretilebilir

Tesla'nın Roadster projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ross Gerber, aracın yüksek hacimli bir üretim modeline dönüşmesini beklemediğini söyledi.

Tesla'nın Model S Plaid modelinin üretimini sonlandırma kararını da eleştiren Gerber, Roadster'ın şirket açısından tek seferlik bir proje olabileceğini savundu.

Gerber, "Bence bu yalnızca tek seferlik bir proje olacak. Belki bu araçlardan birkaç yüz tane üretip satarlar ve mesele kapanır" ifadelerini kullandı.

Havada asılı kalma özelliğine sert tepki

Elon Musk'ın Roadster için gündeme getirdiği havada asılı kalma özelliğini de değerlendiren Gerber, söz konusu teknolojinin pratik bir fayda sağlamayacağını öne sürdü.

"Bir otomobilin havada asılı kalmasına neden ihtiyacım olsun? Bunun amacını anlamıyorum" diyen Gerber, bu özelliğin araç maliyetlerini artıracağını belirtti.

Gerber, "Bunu bir pazarlama numarası olarak görüyorum" diyerek elektrikli otomobillerin ağır bataryalarının böyle bir teknolojiyi zorlaştıracağını savundu.

Roadster'dan beklentisinin yüksek hız, uzun menzil, dikkat çekici tasarım ve otonom sürüş olduğunu belirten yatırımcı, Tesla'nın bu özelliklere odaklanması gerektiğini söyledi.

Musk'a uygun fiyatlı otomobil çağrısı

Gerber, Tesla'nın Roadster ve robotaksi gibi projeler yerine uygun fiyatlı elektrikli otomobillere ağırlık vermesi gerektiğini ifade etti.

İran savaşı ve Rusya-Ukrayna çatışmasının enerji fiyatlarına etkisine dikkat çeken yatırımcı, artan akaryakıt maliyetlerinin ekonomik elektrikli araçlara yönelik talebi güçlendirdiğini belirtti.

Gerber, "Uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil, bunu üretebilen şirket için oyunun kurallarını değiştirir. Çünkü insanlar bu araçları satın alır" dedi.

Tesla'nın 25 bin dolar seviyesinde, uzun menzilli ve otonom sürüş özelliklerine sahip iki kişilik bir otomobil geliştirebileceğini savunan Gerber, böyle bir modelin dünya genelinde milyonlarca satabileceğini öne sürdü.

Cybercab modelini de eleştirdi

Tesla'nın Cybercab modelini deneyimlediğini ve aracı beğendiğini söyleyen Gerber, modelin yalnızca robotaksi olarak sunulmasını sorguladı.

Gerber, "Geçen hafta sonu Cybercab'in içindeydim. Otomobili beğendim. Bir otomobil olarak satın alırdım" ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin araçlarını farklı amaçlarla kullandığını belirten yatırımcı, direksiyon ve fren gibi geleneksel kontrollerin bulunduğu bir Cybercab modelinin daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabileceğini savundu.

Tesla'nın satış potansiyeline dikkat çekti

Ross Gerber, Tesla'nın milyonlarca elektrikli otomobil satabilecek kapasiteye sahip olduğunu ancak Elon Musk'ın kamuoyundaki imajının şirketin satışlarını olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü.

Musk'ın geçmişte açıkladığı yüksek üretim hedeflerine de değinen Gerber, şirketin daha ulaşılabilir fiyatlı modellere yönelmesi gerektiğini yineledi.

Tesla'nın otomobillerini ve teknolojisini beğendiğini belirten yatırımcı, "Aslında otomobili, yazılımı ve teknolojiyi gerçekten seviyorum. Muhteşem" ifadelerini kullandı.