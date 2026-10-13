Türkiye, Albert Einstein Ödülü'nde dünya üçüncüsü

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Güney Kore'nin Incheon kentinde 7-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen FIRST Global Challenge 2026, Türkiye'nin önemli bir başarısına sahne oldu. Farklı şehirlerden beş lise öğrencisinin oluşturduğu Türkiye Robotik Milli Takımı, organizasyonun en prestijli ödülü olan Albert Einstein Award kategorisinde üçüncülüğe ulaştı. Türk öğrenciler, robot performansının yanı sıra mühendislik, uluslararası iş birliği, iletişim ve takım çalışması alanlarında da başarı gösterdi.

Robotik olimpiyatlarının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence kategorisinde Türkiye, bronz madalya kazandı.

Mühendislik becerileri, uluslararası iş birliği ve takım çalışmasının değerlendirildiği kategoride altın madalyayı Meksika, gümüş madalyayı Romanya aldı. Türkiye ise üçüncü sırada yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli takım, organizasyonda kazandığı diğer ödüllerle birlikte toplam dört ödüle ulaştı.

İkinci bronz madalya 7 puan farkla geldi

Türkiye Robotik Milli Takımı, robotların sahada mücadele ettiği turnuva finallerinde de önemli bir başarı elde etti.

Türkiye; Çin, Türkmenistan ve Cayman Adaları ile oluşturduğu dört ülkeli ittifakla final müsabakalarına katıldı.

Final karşılaşmalarında Türkiye'nin yer aldığı ittifak 1009 puan topladı. Şampiyon ittifak 1060 puana ulaşırken ikinci sıradaki ittifak 1016 puan elde etti.

Türkiye'nin bulunduğu ekip, ikinci sırayı yalnızca 7 puan farkla kaçırarak turnuvayı üçüncü tamamladı ve Robot Performance Finalist bronz madalyasını kazandı.

Türkiye Robotik Milli Takımı'nda hangi öğrenciler yer aldı?

FIRST Global Challenge 2026'da Türkiye'yi farklı kentlerden beş lise öğrencisi temsil etti.

Milli takımda Ege Yıldız, Tuna Mert Mutlu, Ali Murat Kılıç, Deniz Baran Yener ve Fevzi Yaman Devrim görev aldı.

Takımdaki görev dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Ege Yıldız ve Tuna Mert Mutlu: Mekanik tasarım ve robot geliştirme çalışmalarını yürüttü.

Ali Murat Kılıç: Yazılım ve elektronik sistemler üzerinde çalıştı.

Deniz Baran Yener ve Fevzi Yaman Devrim: Proje yönetimi, sosyal medya, iletişim ve toplumsal etkileşim çalışmalarını üstlendi.

Öğrenciler, robotun geliştirilmesinden yarışma hazırlıklarına, proje yönetiminden uluslararası tanıtım faaliyetlerine kadar farklı alanlarda birlikte çalıştı.

Robotik olimpiyatlarının 2026 teması orman yangınları oldu

FIRST Global Challenge 2026'nın teması, dünya genelindeki orman yangınlarına karşı teknolojik çözümler geliştirilmesi olarak belirlendi.

Igniting Innovation adı verilen tema kapsamında yarışmacılardan, yangınların önlenmesi, etkilerinin azaltılması ve yangın sonrası iyileştirme çalışmalarından esinlenen görevleri gerçekleştirebilen robotlar tasarlamaları istendi.

Katılımcılar, kendilerine sağlanan standart robot parçalarını kullanarak geliştirdikleri sistemlerle yarışmaya katıldı.

Organizasyonda farklı ülkelerin milli takımları, oluşturdukları uluslararası ittifaklarla ortak müsabakalarda mücadele etti.

Türkiye, FIRST Global Challenge 2026'da hangi ödülleri kazandı?

Türkiye Robotik Milli Takımı, Güney Kore'de dört gün süren organizasyonu iki bronz madalya ve iki farklı kategoride ödülle tamamladı.

Türkiye'nin kazandığı dört ödül şöyle:

Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence: Bronz madalya (dünya üçüncülüğü).

Robot Performance Finalist: Bronz madalya (turnuva finalleri üçüncülüğü).

Storytelling Award: Hikâye anlatımı ödülü.

Social Media Award: Sosyal medya ödülü.

185'ten fazla ülkenin milli takımlarının katıldığı FIRST Global Challenge 2026'da Türkiye, hem robot performansında hem de mühendislik, iletişim ve takım çalışması alanlarında elde ettiği ödüllerle organizasyonu tamamladı.