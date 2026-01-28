Türkiye, proton tedavisinde uluslararası yol haritasını oluşturuyor

Türkiye, kanser tedavisinde ileri teknolojiye dayalı yöntemlerin geliştirilmesi için önemli bir adım atıyor. Türkiye’nin 1. Uluslararası Proton Çalıştayı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile eş zamanlı olarak 4-5 Şubat 2026 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek. Çalıştay, Proton Tedavileri ve Parçacık Hızlandırıcıları Bilim ve Teknoloji Derneği (PROPAR-TEK) koordinasyonunda düzenlenecek.

Kamu, akademi ve uluslararası bilim dünyası buluşuyor

Etkinlik; ilgili kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerini, üniversiteleri, meslek kuruluşlarını, klinik ve teknik uzmanları ile uluslararası alanda çalışan bilim insanlarını aynı platformda bir araya getirmeyi amaçlıyor. Çalıştayın ana hedefi, Türkiye’de sürdürülebilir bir parçacık hızlandırıcı ekosistemi kurmak ve bu yapıyı sağlık, sanayi ve insan kaynağı boyutlarıyla bütüncül şekilde ele almak.

Proton tedavisinin geleceği masaya yatırılacak

Çalıştay kapsamında proton tedavisinin Türkiye’deki klinik uygulama alanları, sağlık ekonomisine katkısı, sürdürülebilirlik modelleri ve ulusal kapasite geliştirme başlıkları değerlendirilecek. Modüler ve ölçeklenebilir sistemlerin kademeli yayılımı ile mevcut altyapılarla uyumlu büyüme modelleri de tartışılacak.

Yeni nesil teknolojiler ve klinik kalite

Programda yeni nesil proton ışınlama teknikleri; klinik uygulanabilirlik, teknoloji olgunluğu, hasta güvenliği ve altyapı gereksinimleri açısından ele alınacak. Ayrıca hasta seçimi, tedavi protokolleri, kalite güvence süreçleri, insan kaynağı geliştirme ve eğitim modelleri gibi klinik standartlar detaylı biçimde masaya yatırılacak.

Çalıştay boyunca panel oturumları, değerlendirme toplantıları ve açık tartışma oturumları düzenlenecek. Davetli konuşmacılar arasında Stanford University Proton Terapi Başkanı Prof. Dr. Billy Loo ile University of Wisconsin-Madison Emeritus Medikal Fizik Profesörü Prof. Dr. Thomas Rockwell Mackie’nin yer alması planlanıyor.

Çalıştayın, proton tedavisini yalnızca ileri bir klinik yöntem değil, aynı zamanda stratejik ve yüksek katma değerli bir teknoloji alanı olarak konumlandırması bekleniyor. PROPAR-TEK Başkanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, etkinliği Türkiye için uygulanabilir bir Ulusal Proton Yol Haritası oluşturulmasında kritik bir eşik olarak tanımladı.