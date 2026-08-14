UYDU GÜNCELLEME FREKANSI: Kanal ve frekans ayarı nasıl yapılır?
Televizyonlarda yeni dönem başlıyor. Türksat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. Şimdi vatandaşlar konu hakkında bilgi almak isterken sık sık "Uydu güncelleme frekansı nedir" diye soruluyor.
16 Ağustos'ta Türksat 3A'da yayın değişikliği yaşanacak. Televizyon ve radyo kanallarının uydu frekansı değişecek. Şimdi mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar "Uydu güncelleme frekansı nedir" sorusuna cevap arıyor.
Kanal ve frekans ayarı nasıl yapılır?
2008'den beri hizmet veren Türksat 3A teknolojik ömrünün sonuna yaklaştı. Yayınlar, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacak.
Vatandaşların çanak antenlerini değiştirmesine veya anten yönünü yeniden ayarlamasına gerek olmayacak.
TKGS uyumlu yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik güncellenecek.
TKGS uyumlu olmayan eski cihazlarda ise yayın aktarımından sonra manuel kanal taraması yapılması gerekecek.
Manuel tarama için 12380 MHz V / 27500 / FEC 3/4 ve 12423 MHz H / 30000 / FEC 3/4 frekansları kullanılacak.