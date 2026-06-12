WhatsApp çöktü mü, neden yavaş? WhatsApp ne zaman gelecek?
WHatsApp kullanıcıları sorun bildiriyor. Özellikle WhatsApp Web'i kullananlar problem yaşıyor. Aksaklığın ardından yoğun şekilde "WhatsApp çöktü mü" diye soruluyor.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bugün Meta'ya bağlı sosyal medya uygulamalarında sorun yaşanıyor. WhatsApp'ta da problem yaşandığı bildiriliyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen binlerce kişi "WhatsApp çöktü mü, neden yavaş" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
WhatsApp çöktü mü, neden yavaş?
WhatsApp Web'ten çıkış yapan kullanıcılar giriş yapmakta problem yaşıyor. Sorunun kaynağı hakkında resmi bir açıklama gelmedi.
Birkaç saat içinde erişimin tekrar sağlanması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ