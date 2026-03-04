X’ten yeni yasak: Savaş görüntüleriyle para kazananlara kötü haber

Orta Doğu’daki gerilimin artmasının ardından sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), yapay zekayla üretilen savaş ve çatışma görüntülerine karşı yeni kurallar getirdi.

Platformun Ürün Başkanı Nikita Bier, bugün kişisel hesabından yaptığı açıklamada gelir paylaşımı politikasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

28 Şubat'taki paylaşımlar kullanıcıları kızdırmıştı

28 Şubat’ta Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar sonrasında sosyal medyada dolaşıma giren binlerce yapay zeka üretimi video, kullanıcıların yanlış bilgilendirildiği yönünde yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Yeni düzenlemeye göre X, yapay zeka ile oluşturulan savaş görüntülerinin para kazanma amacıyla paylaşılmasına izin vermeyecek. Mavi tik sahibi bir içerik üreticisinin, gelir elde etmek amacıyla gerçek olmayan savaş görüntülerini paylaşması durumunda ilgili hesap 90 gün boyunca platformun gelir paylaşımı programından çıkarılacak.

İhlallerin devam etmesi halinde ise söz konusu kullanıcının para kazanma hakkı kalıcı olarak iptal edilecek.

Platform ayrıca paylaşılan videoların gerçek mi yoksa yapay zeka tarafından üretilmiş içerikler mi olduğunu belirlemek için kendi tespit sistemlerini kullanacak. Gerçekliği ayırt edilmesi zor olan görüntülerde ise topluluk notları mekanizmasından yararlanılacak.