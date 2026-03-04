Trump: İran savaşı yüksek petrol fiyatları nedeniyle durmayacak

Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Trump, petrol fiyatlarının geçici olarak yüksek seyredebileceğini ancak çatışmalar sona erdiğinde yeniden düşeceğini öne sürdü. Trump, “Fiyatlar bir süre yüksek kalabilir ancak sonunda önceki seviyelerin bile altına inecek” dedi.

Trump, Körfez’de deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla ABD Kalkınma Finans Kurumu’na siyasi risk sigortası ve garanti programı oluşturma talimatı verdiğini açıkladı. Söz konusu sigorta mekanizmasının tüm denizcilik şirketlerine açık olacağını belirten Trump, gerekmesi halinde ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerleri eskort edebileceğini ifade etti.

ABD’nin küresel enerji akışının kesintisiz sürmesini sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayan Trump, “ABD, dünyanın enerji akışının serbest şekilde devam etmesini sağlayacak” dedi.

İran’ın geleceği tartışılıyor

Trump, İsrail’in ABD’yi savaşa sürüklediği yönündeki iddiaları reddederken İran’daki mevcut yönetimin geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İran’da iktidarı devralabilecek isimlerin büyük bölümünün çatışmalar sırasında hayatını kaybettiğini iddia eden Trump, ülkenin gelecekteki liderinin İran halkını yeniden toparlayabilecek bir isim olması gerektiğini söyledi.

Sürgünde yaşayan İran Veliaht Prensi Reza Pahlavi’nin olası liderlik ihtimali sorulduğunda ise Trump, bazı çevrelerin bu ismi desteklediğini ancak Washington’ın bu konuda net bir planı bulunmadığını belirtti. Trump, İran’da yönetimin içeriden bir isim tarafından devralmasının daha olası olduğunu dile getirdi.