Yabancı yatırımcı oranını artırmaya odaklandık
Bu yılın ilk altı ayında 8 şirkete 3,38 milyon doları aşan yatırım yapan APY Ventures, aralarında EELI Technology, Spektra Games, Mindtail, Viseur AI, VendorSide; devam yatırımlarından Gamester, SuperGears ve Nuvolog’un da bulunduğu 8 girişime yatırım yaptı.
Sevilay ÇOBAN
APY Ventures’in Fintech GSYF, Bilişim Vadisi GSYF, Start-up GSYF, OSTİM GSYF, T3 GSYF, İvedik GSYF, Yeni Nesil Teknoloji GSYF ve THY GSYF ile yönettiği fonların toplam büyüklüğü 81,8 milyon doları aşıyor.
APY Ventures olarak son 5 yılda toplam yatırım tutarının 40 milyon dolara ulaştığını ve destekledikleri girişim sayısının ise 82 olduğunu kaydeden APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, şu an portföylerinde 73 tane aktif girişim bulunduğunu ve bu şirketlerin toplam güncel değerlemesinin ise 1 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti. Keçeli, “Geçtiğimiz sene devam yatırımlarıyla birlikte toplamda 24 yatırım turuna katıldık ve yılı yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yaparak kapattık. Aynı zamanda 12 yeni yatırım yaptık” dedi.
2026 küresel ölçeklenme yılı
Doğru girişimciyi buldukları an APY Ventures olarak yatırım yapmaktan asla çekinmediklerini söyleyen Keçeli, 2026’yı küresel ölçeklenme yılı olarak konumlandırdıklarını belirtti. Keçeli sözlerini şöyle tamamladı: “Öncelikli hedefimiz, portföyümüzdeki yüksek potansiyelli girişimleri Avrupa, MENA ve ABD pazarlarına taşıyarak uluslararası başarı hikâyelerine dönüştürmek.
Bu doğrultuda yabancı yatırımcı oranımızı artırmayı, global fonlarla co-investment modellerini güçlendirmeyi ve APY Ventures’ı bölgesel ölçekte referans bir yatırım markası haline getirmeyi amaçlıyoruz. 2026 ve sonrasında hedefimiz; yalnızca yatırım yapan bir fon olmak değil, Türkiye’den çıkan girişimlerin küresel teknoloji şirketlerine dönüşümünde stratejik rol oynayan lider bir yatırım platformu olmak” diye konuştu.
“Artık exit stratejilerini konuşuyoruz”
Keçeli, girişimcinin sadece ilk değil, sonraki yatırım turlarında da para bulma yeteneğinin kritik olduğu vurgulayarak, yakın zamanda önceki fonları kapatarak yatırımcıları “yeni nesil” fona yönlendireceklerini aktardı. Keçeli, “Bu fon için 10 milyon dolarlık bir hedefimiz var. Gelecekte sağlık gibi tek bir sektöre odaklanan fonlara da yöneleceğiz. İlk yatırımımızın üzerinden 5 yıl geçmesiyle birlikte, artık ‘exit’ (çıkış) stratejilerine odaklanıyoruz” diye konuştu.
Keçeli, geçtiğimiz 5 yıldaki değişime de değinerek, “Eskiden girişimcilerin yatırımcıları ikna etmeye çalıştığı bir ortamdan, günümüzde yatırımcıların girişimcileri kendi turlarına dâhil olmaya ikna etmeye çalıştığı bir duruma geçildi. İletişim kanallarının genişlemesiyle girişimcilerin daha fazla yatırımcıya ulaşabiliyor. Daha önce 100-200 bin dolarlık yatırımların yüksek görüldüğü bir dönemden, bugün 1-2 milyon dolarlık turların normalleştiği bir sürece girildi. Kamu, fon mekanizmaları ve vergisel avantajlarla ekosisteme önemli katkılar sağladı” dedi.