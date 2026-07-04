Yabancı yatırımcı oranını artırmaya odaklandık

Sevilay ÇOBAN

APY Ventures’in Fin­tech GSYF, Bilişim Vadisi GSYF, Start-up GSYF, OSTİM GSYF, T3 GSYF, İvedik GSYF, Yeni Ne­sil Teknoloji GSYF ve THY GSYF ile yönettiği fonların toplam bü­yüklüğü 81,8 milyon doları aşıyor.

APY Ventures olarak son 5 yılda toplam yatırım tutarının 40 mil­yon dolara ulaştığını ve destekle­dikleri girişim sayısının ise 82 ol­duğunu kaydeden APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, şu an portföylerinde 73 tane aktif gi­rişim bulunduğunu ve bu şirketle­rin toplam güncel değerlemesinin ise 1 milyar doların üzerine çıktı­ğını kaydetti. Keçeli, “Geçtiğimiz sene devam yatırımlarıyla birlikte toplamda 24 yatırım turuna katıl­dık ve yılı yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yaparak kapattık. Aynı za­manda 12 yeni yatırım yaptık” dedi.

2026 küresel ölçeklenme yılı

Doğru girişimciyi buldukları an APY Ventures olarak yatırım yap­maktan asla çekinmediklerini söy­leyen Keçeli, 2026’yı küresel ölçek­lenme yılı olarak konumlandırdık­larını belirtti. Keçeli sözlerini şöyle tamamladı: “Öncelikli hedefimiz, portföyümüzdeki yüksek potansi­yelli girişimleri Avrupa, MENA ve ABD pazarlarına taşıyarak ulusla­rarası başarı hikâyelerine dönüş­türmek.

Bu doğrultuda yabancı ya­tırımcı oranımızı artırmayı, global fonlarla co-investment modelle­rini güçlendirmeyi ve APY Ventu­res’ı bölgesel ölçekte referans bir yatırım markası haline getirmeyi amaçlıyoruz. 2026 ve sonrasında hedefimiz; yalnızca yatırım yapan bir fon olmak değil, Türkiye’den çı­kan girişimlerin küresel teknolo­ji şirketlerine dönüşümünde stra­tejik rol oynayan lider bir yatırım platformu olmak” diye konuştu.

“Artık exit stratejilerini konuşuyoruz”

Keçeli, girişimcinin sadece ilk değil, sonraki yatırım turlarında da para bulma yeteneğinin kritik ol­duğu vurgulayarak, yakın zaman­da önceki fonları kapatarak yatı­rımcıları “yeni nesil” fona yönlen­direceklerini aktardı. Keçeli, “Bu fon için 10 milyon dolarlık bir he­defimiz var. Gelecekte sağlık gibi tek bir sektöre odaklanan fonlara da yöneleceğiz. İlk yatırımımızın üzerinden 5 yıl geçmesiyle birlik­te, artık ‘exit’ (çıkış) stratejilerine odaklanıyoruz” diye konuştu.

Ke­çeli, geçtiğimiz 5 yıldaki değişime de değinerek, “Eskiden girişimci­lerin yatırımcıları ikna etmeye ça­lıştığı bir ortamdan, günümüzde yatırımcıların girişimcileri ken­di turlarına dâhil olmaya ikna et­meye çalıştığı bir duruma geçildi. İletişim kanallarının genişleme­siyle girişimcilerin daha fazla ya­tırımcıya ulaşabiliyor. Daha önce 100-200 bin dolarlık yatırımların yüksek görüldüğü bir dönemden, bugün 1-2 milyon dolarlık turların normalleştiği bir sürece girildi. Ka­mu, fon mekanizmaları ve vergi­sel avantajlarla ekosisteme önemli katkılar sağladı” dedi.