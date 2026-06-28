Yapay zeka talebi bellek fiyatlarını uçurdu

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Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyüme, bellek çipi üreticilerinin gelirlerinde güçlü artışa yol açıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, yüksek bant genişlikli bellek çiplerine yönelik talebin hızla yükselmesi fiyatları yukarı çekerken, yapay zeka geliştiricileri ve bulut hizmeti sağlayıcılarının maliyetlerini de artırıyor.

Özellikle yapay zeka sunucuları ve veri merkezlerinde kritik rol oynayan HBM çipleri, teknoloji tedarik zincirinin en önemli bileşenlerinden biri haline geldi. Ancak üretim kapasitesinin sınırlı olması, arz tarafındaki sıkışıklığın devam etmesine neden oluyor.

Micron'da fiyat artışı gelirleri destekledi

Micron Technology, 28 Mayıs'ta sona eren çeyrekte DRAM bellek çiplerinin fiyatının bir önceki çeyreğe göre yüzde 60'tan fazla yükseldiğini bildirdi. Şirketin NAND flash bellek fiyatlarında ise yüzde 80'i aşan artış kaydedildi.

Sevkiyat hacimlerinde sınırlı artış görülmesi, gelirlerdeki büyümenin büyük ölçüde fiyat yükselişlerinden kaynaklandığını gösterdi.

HBM pazarında üç şirket öne çıkıyor

Küresel HBM piyasasında Micron, Samsung Electronics ve SK Hynix belirleyici üreticiler olarak öne çıkıyor. Yeni üretim kapasitesi kurmanın yüksek yatırım gerektirmesi ve bu sürecin birkaç yılı bulabilmesi, kısa vadede arzın hızlı şekilde artırılmasını zorlaştırıyor.

Teknoloji şirketlerinin maliyetleri yükseliyor

Bellek fiyatlarındaki artış, teknoloji sektörü genelinde maliyet baskısını büyütüyor. Apple'ın bu hafta bazı MacBook ve iPad modellerinde fiyat artışına gitmesinde, yükselen bellek maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

Yapay zeka şirketleri de artan altyapı giderleriyle karşı karşıya kalırken, birçok şirketin bu maliyetleri şimdilik müşterilere yansıtmak yerine kendi üzerinde karşıladığı ifade ediliyor. Kullanıcı tabanı ve pazar payı rekabeti, şirketlerin fiyat artışları konusunda temkinli davranmasına yol açıyor.

Yatırımcı ilgisi bellek üreticilerine kaydı

Yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların artması, yatırımcıların odağını bellek çipi üreticilerine çevirdi. Micron, SK Hynix ve Samsung hisseleri bu yıl bazı büyük teknoloji şirketlerinden daha iyi performans gösterdi.

Microsoft, Amazon, Alphabet ve Meta Platforms gibi bulut hizmeti sağlayıcıları ile yapay zeka modeli geliştiricileri ise yükselen bileşen maliyetlerine rağmen altyapı yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Arz sıkışıklığı bir süre daha devam edebilir

Önümüzdeki yıllarda yeni bellek kapasitesinin devreye alınması bekleniyor. Ancak yeni üretim tesisleri faaliyete geçene kadar mevcut arz kısıtlarının piyasayı etkilemeyi sürdüreceği öngörülüyor.