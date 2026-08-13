Yapay zeka yarışında 1 milyar kullanıcı eşiği: Gemini, ChatGPT'yi yakaladı

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Yapay zeka alanında Google ile OpenAI arasındaki rekabet kullanıcı sayısında yeni bir seviyeye taşındı. Google’ın yapay zeka asistanı Gemini, dünya genelinde 1 milyar kullanıcı sınırını geçti.

Google CEO’su Sundar Pichai, Gemini’nin ulaştığı kullanıcı sayısıyla şirketin “şimdiye kadarki en hızlı büyüyen ürünü” haline geldiğini belirtti.

Google'ın 1 milyarı geçen 14'üncü ürünü

Gemini, 1 milyar kullanıcı seviyesine ulaşan Google ürünleri arasına da katıldı. Yapay zeka uygulaması; Chrome, Gmail, Google Maps ve YouTube gibi servislerin ardından şirketin bu sınırı aşan 14’üncü ürünü oldu.

OpenAI da kısa süre önce ChatGPT’nin dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanıldığını açıklamıştı.

Ancak Gemini’nin büyüme hızında önemli bir ayrıntı öne çıktı. ChatGPT’den yaklaşık dört ay sonra, ilk olarak Bard adıyla piyasaya çıkan Gemini, 2024 yılında bağımsız bir uygulamaya dönüştü. Böylece Gemini, 1 milyar kullanıcı seviyesine ulaşma süresi açısından ChatGPT’nin önüne geçti.

Günde 150 milyondan fazla görsel üretiliyor

Google’ın paylaştığı bilgilere göre Gemini kullanıcılarının önemli bir bölümü uygulamanın sesli modundan yararlanıyor. Canlı kamera görüntüsü ve ekran paylaşımı gibi özelliklerin gerçek zamanlı sorunların çözümünde kullanımı da artıyor.

Gemini üzerinden günlük 150 milyondan fazla görsel üretildiği belirtilirken Google, yapay zeka asistanını diğer uygulama ve hizmetlerine de giderek daha fazla entegre ediyor.

Google'ın veri avantajı tartışılıyor

Gemini’nin hızlı yükselişi, Google’ın internette sahip olduğu erişim gücüne ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Siber güvenlik şirketi Cloudflare’ın paylaştığı verilere göre Google’ın yapay zeka modelleri için kullandığı web tarayıcıları, şirketin arama motoru tarayıcılarıyla benzer erişim imkanlarına sahip.

Veriler, Google’ın OpenAI’a kıyasla yüzde 300’ün üzerinde, Anthropic ve Meta’ya göre ise yüzde 400’ün üzerinde daha fazla web içeriğine erişebildiğini ortaya koyuyor.

Cloudflare CEO’su Matthew Prince de daha önce yaptığı değerlendirmede, yapay zeka yarışında veri erişiminin belirleyici olması halinde Google’ın rakiplerine karşı önemli bir yapısal avantaja sahip olduğunu savunmuştu.

Prince, Gemini’nin yükselişinin yalnızca çipler veya araştırmacılarla açıklanamayacağını, Google’ın internette daha geniş verilere ulaşabilmesinin de bunda önemli rol oynadığını öne sürmüştü.