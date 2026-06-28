Yapay zekada kapasite krizi! Google, Meta'nın Gemini erişimini sınırladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Google'ın, Meta Platforms'ın Gemini yapay zeka modellerine erişimini kısıtladığı bildirildi. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre karar, Facebook'un ana şirketi Meta'nın Google'ın karşılayabileceğinden daha fazla bilgi işlem kapasitesi talep etmesi üzerine alındı.

Haberde, Google'ın mart ayı civarında Meta'ya talep edilen Gemini kapasitesinin tamamını sağlayamayacağını bildirdiği belirtildi. Kısıtlamaların halen sürdüğü ve bu durumun Meta'nın bazı şirket içi yapay zeka projelerinde gecikmeye neden olduğu aktarıldı.

Meta'da maliyetleri azaltma arayışı

Meta'nın, bilgi işlem maliyetlerini düşürmeye yönelik daha geniş bir plan kapsamında çalışanlarını yapay zeka kaynaklarını daha verimli kullanmaya teşvik ettiği ifade edildi.

Benzer kapasite sınırlamalarından diğer Google müşterilerinin de etkilendiği, ancak talebin olağanüstü yüksek olması nedeniyle en büyük etkinin Meta üzerinde görüldüğü kaydedildi.

Yapay zekada altyapı baskısı artıyor

Bu gelişme aynı zamanda yapay zeka sektöründe bilgi işlem altyapısına yönelik baskının da arttığını gösterdi. Çip, veri merkezi ve enerji altyapısına yönelik büyük yatırımlara rağmen, yapay zeka modelleri için gereken bilgi işlem gücüne talep mevcut kapasitenin üzerinde seyrediyor.

Google da artan talebi karşılamak amacıyla bilgi işlem kaynaklarını genişletmeye çalışıyor. Şirketin, bu ayın başlarında SpaceX'ten bilgi işlem kapasitesi kiralamak üzere aylık yaklaşık 920 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen bir anlaşma yaptığı aktarıldı.

Google Cloud gelirinde rekor seviye

Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai, şirketin nisan ayındaki birinci çeyrek bilanço görüşmesinde Google Cloud gelirinin ilk kez 20 milyar doları aştığını açıkladı.

Pichai, imzalanan ancak henüz teslim edilmeyen bulut sözleşmelerinden oluşan iş yükünün de önceki çeyreğe göre neredeyse iki katına çıkarak 460 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Şirketin kısa vadede bilgi işlem kapasitesinde sınırlamalar yaşamaya devam ettiğini kabul eden Pichai, müşteri talebinin tam olarak karşılanabilmesi halinde bulut gelirlerinin daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Meta kendi modellerine yöneliyor

Meta, Üst Yönetici Mark Zuckerberg'in yapay zeka kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda altyapı yatırımlarını artırıyor. Şirket, veri merkezi kapasitesini genişletmek için 2028'e kadar ABD'de 600 milyar dolara kadar yatırım yapmayı taahhüt etmişti.

Meta'nın şirket içinde Google'ın Gemini modellerini kodlama, müşteri hizmetleri, reklam araçları ve içerik denetimi gibi alanlarda kullandığı belirtildi. Habere göre şirket, son dönemde bazı iş yüklerini kendi Muse Spark modeline taşımaya başladı. Bu adım, Meta'nın belirli uygulamalarda üçüncü taraf yapay zeka modellerine bağımlılığını azaltma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.