YouTube zam mı geldi? Youtube Premium üyelik ücreti ne kadar oldu?

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Dünyanın en büyük çevrim içi video platformu olan ve 2,5 milyar ile 2,8 milyar arasında aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu tahmin edilen YouTube, premium üyeliğine zam yaptı. ABD’de yapılan zammın ardından Türkiye’deki YouTube Premium fiyatları ciddi şekilde arttı. İşte yeni fiyatlar...

YouTube Premium, reklamsız video izleme, arka planda oynatma, çevrimdışı indirme ve YouTube Music Premium erişimi sunarken, Lite paketi daha sınırlı bir reklamsız izleme deneyimi sağlıyor.

Bireysel: 119,99 TL

Aile: 239,99 TL

Öğrenci: 79,99 TL

Lite: 79,99 TL

Önceki fiyatlar ise sırasıyla 79,99 TL, 159,99 TL, 52,99 TL ve 49,99 TL seviyesindeydi.