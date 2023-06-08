Buğday alım fiyatlarında piyasa beklentisi karşılandı

Çukurova’da buğday hasadı tamamlanmak üzereyken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği (TMO) müdahale alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre alım fiyatları ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak belirlendi.

Bu fiyatlara ilave olarak Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere buğdayda ton başına bin lira, arpada ise 500 lira prim verilmesine karar verildi. Belirlenen fiyatlar, bir süredir açıklama bekleyen üreticilerin belirsizliklerini ortadan kaldırdı ve sektörde pozitif karşılandı.

Açıklanan taban alım fiyatları ve 1000 TL’lik desteğin, piyasa beklentisini karşıladığını söyleyen Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 civarında bir fiyat artışı kaydedildiğini ve bu artışın maliyet artışlarını karşılar nitelikte olduğunu belirtti.

Ulusoy sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Özellikle çiftçimizin geçen yıldan daha fazla bir verim beklemesi sebebiyle eline geçecek toplam gelir, geçen seneye göre daha yüksek olduğundan çiftçinin beklentisine uygun bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz.”

Fiyatlar üreticilere can suyu olacak

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, binbir emek ve zahmetle üretim yapan çiftçilere can suyu olan buğday alım fiyatı konusunda şunları söyledi: "Bu fiyatlardan TMO ve lisanslı depolarda buğday alımına başlandı. Dünya fiyatları ile yeni açıklanan bu fiyatları karşılaştırdığımızda üreticilerimize devletimizin sahip çıktığını görüyoruz.

Tarım alanlarımızda ekip dikeceğimiz bir karış boş toprak bırakmayacağız. Tarımda sürdürülebilirlik ve kendi kendimize yetebilmek ancak böyle sağlanabilir. Tüm üreticilerimize emeklerinin karşılığını alacakları bereketli bir yıl olması dileklerimle, açıklanan buğday fiyatları hayırlı olsun."

TMO 2023 yılı buğday fiyatının çiftçiyi buğday ekimine daha çok teşvik edeceğini belirten Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Emre Tekbaş, sürdürülebilir bir piyasa için en iyi fiyatın belirlendiğini belirtti.

Dünyada tahıl koridoru ve artan rekolteyle birlikte fiyatların önemli oranda düştüğünü, Türkiye’de de iyi bir rekoltenin beklendiğini belirten Tekbaş, bu ortamda açıklanan fiyatla beraber hem çiftçinin korunduğunu hem de nihai tüketicinin gözetildiğini söyledi. Bu sezon Konya’nın buğday rekoltesinin 2 milyon tonu, arpa rekoltesinin de 1 milyon tonu aşacağının tahmin edildiğini söyleyen Tekbaş, “Bereketli bir sezon yaşayacağız inşallah.

Bu bereketli sezonda çiftçimizin kâr etmesi ve seneye de buğday ekimine yönelmesi değerlidir. Hammaddesi buğday olan un, makarna, irmik gibi gıda ürünlerinin tüketiciye uygun şekilde arzı önemlidir. Dünyada buğday fiyatlarının önemli ölçüde düşmesine rağmen açıklanan hububat müdahil alım fiyatları üretici, sanayici ve tüketici için olumlu olmuş, piyasanın beklentileri karşılanmıştır” dedi.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise İç Anadolu Bölgesi Orta Anadolu bölümünde üretimin hububat ağırlıklı olması ve bunun desteklenmesi gerektiğini belirtirken, bu fiyatın üretimi destekleyeceğine inandıklarını belirtti. Çevik, “Piyasanın beklediği fiyat ve 1000 lira destekle çiftçimizin eline 9 bin 250 lira geçecek. Gübre ve enerji gibi girdilerde düşüş var, bu da çiftçimizi memnun edecek bir fiyat" dedi.

Alım fiyatları revize edilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut ise buğday üretim maliyetinin tonda 8 bin lirayı geçtiğini ileri sürerek, "Buğday üretim maliyeti ortadayken, bu kadar yüksek enflasyon, artan döviz kurları ve fahiş zamlar varken, çiftçi niye zararına ürün satmak zorunda bırakılıyor?

Bu karar acilen revize edilip düzeltilmeli, buğday fiyatı en az 10 lira olmalı, artı 1 lira prim tüm üreticilere verilmelidir" ifadelerini kullandı. Barut, son 20 yılda 90 milyon ton buğday ithali gerçekleştirildiğini 25 milyar dolardan fazlasının yabancı çiftçilerin cebine girdiğini anımsattı.