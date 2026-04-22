Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barışık: Piyasaların yönünü üç unsur belirleyecek

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Mü­dürü Murat Barışık, piya­salara ilişkin yaptığı değerlendir­mede, nisan ayının ikinci yarısında borsanın yönünü belirleyecek ana başlıkların jeopolitik gelişmeler, merkez bankası kararları ve bilanço sezonu olacağını vurguladı.

Barışık, özellikle Orta Doğu’daki gelişme­lerin küresel piyasalar üzerinde­ki etkisinin sürdüğünü belirterek, “Piyasalarda ana gündem olmaya devam eden başlık Orta Doğu’daki gelişmeler ve bunun özellikle petrol fiyatları üzerindeki etkisi. ABD-İ­ran hattındaki görüşmelere ilişkin haber akışı kısa vadeli fiyatlama­larda belirleyici oluyor. Bu tarafta gelecek her olumlu ya da olumsuz açıklama, risk iştahı üzerinde doğ­rudan etkili” dedi.

Yurt içinde ise 22 Nisan’da açıklanacak TCMB fa­iz kararının haftanın en kritik baş­lıklarından biri olduğuna dikkat çeken Barışık, ayın sonuna doğru yaklaşırken şirketlerin ilk çeyrek finansal sonuçlarının da piyasala­rın yönü açısından daha fazla önem kazanacağını ifade etti.

“BIST 100 güçlü performansını koruyor”

Orta ve uzun vadeli görünümü değerlendiren Barışık, Mart ayın­da artan jeopolitik risklerle birlik­te BIST 100’de 12.500 seviyeleri­ne kadar geri çekilme yaşandığını, ancak sonrasında hızlı bir topar­lanmayla endeksin yeniden 14.000 seviyesinin üzerine çıktığını hatır­lattı. Bu hareketin piyasada alıcı iş­tahının güçlü kaldığını gösterdiğini belirten Barışık, “Küresel borsalar­da da toparlanma var ancak BIST 100 bu süreçte birçok endekse göre daha güçlü bir performans sergile­di. Dolar bazında 3,20 cent seviye­lerinde bulunan endekste, jeopoli­tik risklerin azalması halinde yu­karı yönlü ivmenin devam etmesini bekliyoruz. Özellikle 3,50 cent di­rencinin aşılması durumunda orta vadede 3,90 cent seviyeleri günde­me gelebilir” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir çatışma senaryosu piyasaları baskılayabilir”

Son dönemde artan açıklamalar ve Hürmüz Boğazı’na yönelik söy­lemlerin piyasalarda tedirginlik ya­rattığını belirten Barışık, olası bir çatışma senaryosunun etkilerine ilişkin şunları söyledi: “Yaklaşık iki aydır finansal piyasalarda volatilite yüksek seyrediyor. Yeni bir çatışma ihtimali ilk etapta petrol fiyatları üzerinden etkisini gösterebilir. Pet­rol fiyatlarında yaşanacak yükseliş, enflasyon beklentilerini bozabilir ve küresel risk iştahını baskılayabi­lir. Böyle bir senaryoda Borsa İstan­bul’da daha temkinli bir görünüm şaşırtıcı olmaz.

Ancak bu süreçte sektörler arasında ciddi ayrışma­lar da görebiliriz.” Barışık, borsada uzun vadeli düşünmenin önemine de değinerek, yatırımcıların gün­lük dalgalanmalardan ziyade şir­ketlerin gerçek değerine odaklan­ması gerektiğini vurguladı: “Uzun vadeli bakış açısı, kısa vadeli fiyat hareketlerinin yarattığı gürültü­yü filtrelemeyi sağlar. Ancak bu­rada doğru analiz kritik. Şirketin finansalları, sektörü ve makro ko­şullar birlikte değerlendirilmeli. Gerektiğinde profesyonel destek almak yatırım sürecini daha sağ­lıklı hale getirir.”

Metinde riskler öne çıkarılabilir

Öte yandan Bulls Yatırım da, Pa­ra Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentilerini şöyle açıkla­dı: "Bulls Yatırım olarak, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılacağını öngörüyoruz. Karar metninde ise, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmelerin oluşturdu­ğu risklerin öne çıkarılabileceğini düşünüyoruz" denildi.

TEPAV, faiz artışı önerdi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 27’nci Para Politikası Değerlendirme Notu’nu yayımladı. Notta, mevcut ekonomik görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyonunun hedefin ve Merkez Bankası tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilirken para politikasında şeffaflık ihtiyacı ve yapısal reform gerekliliği öne çıkarıldı. Değerlendirme notunda ayrıca para politikasına ilişkin somut önerilere de yer verildi. Bu çerçevede, politika faizinin yüzde 37 seviyesinden yüzde 40’a çıkarılması ve fiili politika faizinin yüzde 40 düzeyinde korunması gerektiği belirtildi. Para politikasındaki esnekliğin sürdürülmesi amacıyla faiz koridorunun üst sınırının da yüzde 43’e yükseltilmesi önerildi.