Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barışık: Piyasaların yönünü üç unsur belirleyecek
Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklayacak. Piyasaların nabzını tutan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, borsanın yönünü belirleyecek üç ana unsur olduğunu söyledi.
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, nisan ayının ikinci yarısında borsanın yönünü belirleyecek ana başlıkların jeopolitik gelişmeler, merkez bankası kararları ve bilanço sezonu olacağını vurguladı.
Barışık, özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel piyasalar üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirterek, “Piyasalarda ana gündem olmaya devam eden başlık Orta Doğu’daki gelişmeler ve bunun özellikle petrol fiyatları üzerindeki etkisi. ABD-İran hattındaki görüşmelere ilişkin haber akışı kısa vadeli fiyatlamalarda belirleyici oluyor. Bu tarafta gelecek her olumlu ya da olumsuz açıklama, risk iştahı üzerinde doğrudan etkili” dedi.
Yurt içinde ise 22 Nisan’da açıklanacak TCMB faiz kararının haftanın en kritik başlıklarından biri olduğuna dikkat çeken Barışık, ayın sonuna doğru yaklaşırken şirketlerin ilk çeyrek finansal sonuçlarının da piyasaların yönü açısından daha fazla önem kazanacağını ifade etti.
“BIST 100 güçlü performansını koruyor”
Orta ve uzun vadeli görünümü değerlendiren Barışık, Mart ayında artan jeopolitik risklerle birlikte BIST 100’de 12.500 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandığını, ancak sonrasında hızlı bir toparlanmayla endeksin yeniden 14.000 seviyesinin üzerine çıktığını hatırlattı. Bu hareketin piyasada alıcı iştahının güçlü kaldığını gösterdiğini belirten Barışık, “Küresel borsalarda da toparlanma var ancak BIST 100 bu süreçte birçok endekse göre daha güçlü bir performans sergiledi. Dolar bazında 3,20 cent seviyelerinde bulunan endekste, jeopolitik risklerin azalması halinde yukarı yönlü ivmenin devam etmesini bekliyoruz. Özellikle 3,50 cent direncinin aşılması durumunda orta vadede 3,90 cent seviyeleri gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
“Yeni bir çatışma senaryosu piyasaları baskılayabilir”
Son dönemde artan açıklamalar ve Hürmüz Boğazı’na yönelik söylemlerin piyasalarda tedirginlik yarattığını belirten Barışık, olası bir çatışma senaryosunun etkilerine ilişkin şunları söyledi: “Yaklaşık iki aydır finansal piyasalarda volatilite yüksek seyrediyor. Yeni bir çatışma ihtimali ilk etapta petrol fiyatları üzerinden etkisini gösterebilir. Petrol fiyatlarında yaşanacak yükseliş, enflasyon beklentilerini bozabilir ve küresel risk iştahını baskılayabilir. Böyle bir senaryoda Borsa İstanbul’da daha temkinli bir görünüm şaşırtıcı olmaz.
Ancak bu süreçte sektörler arasında ciddi ayrışmalar da görebiliriz.” Barışık, borsada uzun vadeli düşünmenin önemine de değinerek, yatırımcıların günlük dalgalanmalardan ziyade şirketlerin gerçek değerine odaklanması gerektiğini vurguladı: “Uzun vadeli bakış açısı, kısa vadeli fiyat hareketlerinin yarattığı gürültüyü filtrelemeyi sağlar. Ancak burada doğru analiz kritik. Şirketin finansalları, sektörü ve makro koşullar birlikte değerlendirilmeli. Gerektiğinde profesyonel destek almak yatırım sürecini daha sağlıklı hale getirir.”
Öte yandan Bulls Yatırım da, Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentilerini şöyle açıkladı: "Bulls Yatırım olarak, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılacağını öngörüyoruz. Karar metninde ise, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu risklerin öne çıkarılabileceğini düşünüyoruz" denildi.
TEPAV, faiz artışı önerdi
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 27’nci Para Politikası Değerlendirme Notu’nu yayımladı. Notta, mevcut ekonomik görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyonunun hedefin ve Merkez Bankası tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilirken para politikasında şeffaflık ihtiyacı ve yapısal reform gerekliliği öne çıkarıldı. Değerlendirme notunda ayrıca para politikasına ilişkin somut önerilere de yer verildi. Bu çerçevede, politika faizinin yüzde 37 seviyesinden yüzde 40’a çıkarılması ve fiili politika faizinin yüzde 40 düzeyinde korunması gerektiği belirtildi. Para politikasındaki esnekliğin sürdürülmesi amacıyla faiz koridorunun üst sınırının da yüzde 43’e yükseltilmesi önerildi.