Burçin Bayrakgil: Fark yaratanlar, riski avantaja çevirenler olacak

Bugün iş dünyası, son 20 yıl içinde hiç olmadığı kadar karmaşık ve kompleks bir risk evreniyle karşı karşıya. Teda­rik zincirindeki kırılganlıklar, ar­tan regülasyon yükleri, iklim risk­leri, siber saldırılar ve en önemlisi tüm riskleri yöneterek sürdürülebi­lir bir gelecek yaratabilme zorluğu şirketlerin ana gündem maddeleri arasına girdi.

Kurumsal risk analizi, sigorta op­timizasyonu, stratejik raporlama alanlarında uzmanlaşan Quants, büyük ölçekli şirketler, holding­ler, CFO/CEO seviyesinde yönetim kadrolarına sigorta danışmanlığı, risk yönetimi ve insurtech alanla­rında hizmet veriyor. DÜNYA Gaze­tesi’ne konuşan Quants’ın stratejik ortakları Burçin Bayrakgil ve Cum­hur Bilgili, kurumsal risk yönetimi­nin önemine değinerek, amaçlarının şirketlere yalnızca danışmanlık de­ğil, uçtan uça kapsamlı bir risk zekâ­sı kazandırmak olduğunu söyledi. Bayrakgil, “Riskleri ortadan kaldır­mak değil; belirsizliği ölçülebilir, yö­netilebilir ve finanse edilebilir hale getirmek önemli hale geldi. 2026’da fark yaratan şirketler, riskten kaçan­lar değil; riski stratejik avantaja dö­nüştürenler olacaktır” dedi.

“Risk mimarlığı yapıyoruz”

Bayrakgil, kendilerini bir ‘sigor­ta danışmanı’ olarak değil, riski tüm açıları ile değerlendirebilen, ‘ku­rumsal risk mimarı’ olarak konum­landırdıklarını belirterek, “günü­müzde risk yönetiminin “teknik bir konu” olmaktan çıktığını ifade etti. Bayrakgil, “Risk artık doğrudan fi­nansal performansı etkiliyor. Quant olarak biz, şirketin güncel risklerini, yönetim kurulları ve üst yönetim se­viyesinde anlaşılır bir diline çevril­mesini sağlıyoruz. Öte yandan; risk­lerin sadece finansal etkilerine de­ğil; itibari, yasal, rekabetsel ve ESG boyutunda fırsatlara ve tehditlere de odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Quants’ın stratejik ortağı Cumhur Bilgili ise “Her riskin şirket değeri­ne etkisini modelleyerek ‘stratejik değer + maliyet optimizasyonu’ çer­çevesi oluşturuyoruz. Karşı karşıya olunan riskleri bütüncül bir yakla­şımla analiz ediyoruz” dedi.

Yapay zekâ insan zekâsıyla entegre oluyor

Gümrük ve dış ticaret çözümleri cQuants ile gümrük mevzuatı ve uluslararası ticaret gerekliliklerini en son teknoloji ve uzmanlıkla birleştirdiklerini aktaran Bilgili, teknoloji çözümleri technologyQuants ile de insanın sezgisiyle yapay zekânın zekâsının birlikte yönetildiği bir deneyim ortaya konduğunu kaydetti. Bilgili, yapay zekâ tabanlı Risk Engine’leri geliştirme süreçlerinin de devam ettiğini kaydetti. “Risklerin doğası değişti. Bugün risk, operasyonun değil stratejinin bir parçası, bu nedenle yönetim kurullarının gündeminde kalıyor. Ayrıca belirsizlik yönetilmezse maliyete dönüşüyor” diyen Bilgili, ağırlıklı olarak orta ve büyük ölçekli kurumsal şirketlerle çalıştıklarını ifade etti. Bilgili, çok lokasyonlu üretim tesisleri, ağır sanayi yatırımları ve holding yapılanmalar, uluslararası operasyon yöneten kurumların özellikle karmaşık risklerle karşı karşıya olan yapılar olduğuna dikkat çekti.