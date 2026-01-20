Burçin Bayrakgil: Fark yaratanlar, riski avantaja çevirenler olacak
Şirketler açısından riskleri ortadan kaldırmak değil, belirsizliği ölçülebilir, yönetilebilir ve finanse edilebilir hale getirmek giderek önem kazanıyor. Quants’ın stratejik ortağı Burçin Bayrakgil, “2026’da fark yaratan şirketler, riskten kaçanlar değil, riski stratejik avantaja dönüştürenler olacaktır” dedi.
Bugün iş dünyası, son 20 yıl içinde hiç olmadığı kadar karmaşık ve kompleks bir risk evreniyle karşı karşıya. Tedarik zincirindeki kırılganlıklar, artan regülasyon yükleri, iklim riskleri, siber saldırılar ve en önemlisi tüm riskleri yöneterek sürdürülebilir bir gelecek yaratabilme zorluğu şirketlerin ana gündem maddeleri arasına girdi.
Kurumsal risk analizi, sigorta optimizasyonu, stratejik raporlama alanlarında uzmanlaşan Quants, büyük ölçekli şirketler, holdingler, CFO/CEO seviyesinde yönetim kadrolarına sigorta danışmanlığı, risk yönetimi ve insurtech alanlarında hizmet veriyor. DÜNYA Gazetesi’ne konuşan Quants’ın stratejik ortakları Burçin Bayrakgil ve Cumhur Bilgili, kurumsal risk yönetiminin önemine değinerek, amaçlarının şirketlere yalnızca danışmanlık değil, uçtan uça kapsamlı bir risk zekâsı kazandırmak olduğunu söyledi. Bayrakgil, “Riskleri ortadan kaldırmak değil; belirsizliği ölçülebilir, yönetilebilir ve finanse edilebilir hale getirmek önemli hale geldi. 2026’da fark yaratan şirketler, riskten kaçanlar değil; riski stratejik avantaja dönüştürenler olacaktır” dedi.
“Risk mimarlığı yapıyoruz”
Bayrakgil, kendilerini bir ‘sigorta danışmanı’ olarak değil, riski tüm açıları ile değerlendirebilen, ‘kurumsal risk mimarı’ olarak konumlandırdıklarını belirterek, “günümüzde risk yönetiminin “teknik bir konu” olmaktan çıktığını ifade etti. Bayrakgil, “Risk artık doğrudan finansal performansı etkiliyor. Quant olarak biz, şirketin güncel risklerini, yönetim kurulları ve üst yönetim seviyesinde anlaşılır bir diline çevrilmesini sağlıyoruz. Öte yandan; risklerin sadece finansal etkilerine değil; itibari, yasal, rekabetsel ve ESG boyutunda fırsatlara ve tehditlere de odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Quants’ın stratejik ortağı Cumhur Bilgili ise “Her riskin şirket değerine etkisini modelleyerek ‘stratejik değer + maliyet optimizasyonu’ çerçevesi oluşturuyoruz. Karşı karşıya olunan riskleri bütüncül bir yaklaşımla analiz ediyoruz” dedi.
Yapay zekâ insan zekâsıyla entegre oluyor
Gümrük ve dış ticaret çözümleri cQuants ile gümrük mevzuatı ve uluslararası ticaret gerekliliklerini en son teknoloji ve uzmanlıkla birleştirdiklerini aktaran Bilgili, teknoloji çözümleri technologyQuants ile de insanın sezgisiyle yapay zekânın zekâsının birlikte yönetildiği bir deneyim ortaya konduğunu kaydetti. Bilgili, yapay zekâ tabanlı Risk Engine’leri geliştirme süreçlerinin de devam ettiğini kaydetti. “Risklerin doğası değişti. Bugün risk, operasyonun değil stratejinin bir parçası, bu nedenle yönetim kurullarının gündeminde kalıyor. Ayrıca belirsizlik yönetilmezse maliyete dönüşüyor” diyen Bilgili, ağırlıklı olarak orta ve büyük ölçekli kurumsal şirketlerle çalıştıklarını ifade etti. Bilgili, çok lokasyonlu üretim tesisleri, ağır sanayi yatırımları ve holding yapılanmalar, uluslararası operasyon yöneten kurumların özellikle karmaşık risklerle karşı karşıya olan yapılar olduğuna dikkat çekti.