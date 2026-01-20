TUSİD Başkanı Bekir Topuz: Türkiye’de kurulacak ‘tatil hattı’ yüzde 20’lik büyüme getirecek
İhracatta 5,5 milyar dolar, toplamda 11 milyar dolarlık hacme ulaşan endüstriyel mutfak sektörü, 2026’ya iç pazarda yüzde 20 ve ABD’de yüzde 25 büyüme hedefiyle giriyor. TUSİD Başkanı Bekir Topuz, Türkiye’nin ‘proje bazlı üretim’ gücüyle rakiplerini geride bıraktığını, paslanmaz çelik üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesinin de ihracatta ek bir sıçrama yaratacağını belirtti.
İmalat sanayindeki daralmaya karşılık Türkiye hizmet sektöründeki büyüme, endüstriyel mutfak ve çamaşırhane ekipmanları sektöründe yüzleri güldürüyor. Öyle ki sektör, bu yıl talebi karşılamak için kapasite yatırımlarına gitmeye hazırlanıyor. Özellikle yeni otel ve tatil köyü yatırımlarındaki hareketlilik, yüzde 80 otellere çalışan sektör için iç pazarda işlerin ‘oldukça’ iyi gideceği anlamına geliyor. İhracat ve iç pazarla birlikte toplam 11 milyar dolarlık hacme ulaşan sektörün, 2026’da sadece iç pazarda en az yüzde 20 büyümesi bekleniyor.
Son dönemde hizmet sektöründe yaşanan hızlı büyümenin, endüstriyel mutfak sektörüne doğrudan katkı sağladığını belirten Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz, özellikle otel, tatil köyü ve restoran yatırımlarının iç pazarı ciddi anlamda canlandırdığını söyledi. Geçen yıl endüstriyel mutfak tarafında iç pazarın yüzde 15-20 büyüdüğünü açıklayan Topuz, “Bu yıl Türkiye genelinde 80-90’a yakın yeni 5 yıldızlı otelin açılması öngörülüyor. Sadece Silifke’den İzmir’e kadar uzanan hatta 35 yeni tatil köyü projesi var. Buna bir de renovasyon yatırımlarını eklediğinizde, sektör için çok ciddi bir iş hacmi ortaya çıkıyor” dedi.
Bir otelin mutfak ve ekipman yatırımlarının set üstü ürünlerle birlikte en az 5 milyon euroya ulaştığını aktaran Topuz, “Sadece 35 tatil köyü, sektörümüz için 175 milyon euroyu aşan bir potansiyel demek. Bu büyüme de doğal olarak kapasite artışı ihtiyacını beraberinde getiriyor” diyerek, her bir tesis için 20-25 milyon dolarlık ek yatırım öngördü.
ABD’de pazarında meyveler bu yıl toplanacak
Türkiye endüstriyel mutfak sektörünün bugün dünyada 8’inci sırada yer aldığını dile getiren Topuz, “Yaklaşık 5,5 milyar dolarlık ihracat hacmimizle dünya pazarından yüzde 2 pay alıyoruz. Bu, Türkiye sanayisi açısından son derece önemli bir büyüklük. Küresel dalgalanmalara rağmen sektörümüz hem üretim hem ihracat tarafında ayakta kalmayı başardı” dedi. İç pazarın yanında ihracat hamlelerinin de 2026’da devam edeceğini belirten Topuz, özellikle ABD pazarının sektör açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Bekir Topuz, son dört yıldır bu pazara sistemli biçimde yatırım yaptıklarını dile getirerek, “ABD’ye ihracatta artık meyveleri toplamaya başladık. ABD’ye ihracatımız 2024’te yüzde 25, geçtiğimiz yıl da yüzde 15 arttı. Bu yıl ise artışın yüzde 25’lere ulaşmasını bekliyoruz. Kanada ve ABD hattında geri dönüşler net şekilde başladı. Bu ivme böyle devam ederse, önümüzdeki 2-3 yıl içinde ABD pazarında ihracatımızın iki katına çıkması sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı.
İtalya’nın pizza fırınları Türkiye’den
Endüstriyel mutfakta dünyada marka bilinirliği olarak İtalya’nın ilk sırada yer aldığını, Almanya’dan sonra da Türk ürünlerinin üçüncü sırada olduğunu kaydeden Topuz, “İtalya’nın 140 yıllık, bizim ise 40 yıllık geçmişimiz olmasına karşın onları tamamen geçtik ve iş artık terse döndü. Hem daha kaliteliyiz hem fiyat olarak daha uygunuz hem de üretim hacmimiz çok daha büyük. İtalya’ya pizza fırınından buzdolaplarına kadar her ürünü satıyoruz” diye konuştu. Hemen hemen her sektörde olduğu gibi endüstriyel mutfakta da Avrupa’nın halen en güçlü pazarları olduğunu belirten Topuz, ihracatın yüzde 50’den fazlasının İngiltere ve AB ülkelerine yapıldığını açıkladı. Afrika pazarında ise yüksek gümrük vergilerinin rekabeti zorlaştırdığını ifade eden Topuz, Suudi Arabistan gibi pazarlarda da dönemsel düşüşler yaşandığını aktardı. Bu yıl gündemlerine Uzakdoğu pazarını da aldıklarını kaydeden Topuz, “Önümüzdeki dönemde hedef pazarlarımızdan biri Uzakdoğu olacak. Endonezya, Tayland, Tayvan, Singapur ve Hong Kong sektörümüz için ciddi fırsatlar barındırıyor” dedi.
Çin’in rakip olamadığı tek sektör
Türkiye’nin endüstriyel mutfak sektöründeki en büyük avantajının çeşitlilik ve entegre üretim kabiliyeti olduğunu vurgulayan Topuz, bu nedenle de endüstriyel mutfağı Çin’in rakip olamadığı nadir sektörlerden biri olarak gösterdi. “Bir otel mutfağında yer alan yaklaşık 2 bin kalem ürünün tamamını Türkiye’de üretebiliyoruz. Dünyada bunu yapabilen çok az ülke var” diyen Topuz, şöyle devam etti: “Örneğin Dubai’den birisi Türkiye’ye geldiğinde, soğuk odasından market buzdolabına, fırınından tezgahına kadar bir işletmenin ihtiyacı olan her şeyi bulabiliyor. Bu çeşitlilik bizim Çin’e karşı da en büyük avantajımız. Çin bireysel olarak ürün konusunda iyi iken biz proje hazırlama ve tüm ürünlerin temini noktasında dünyanın en iyilerinden biriyiz.” Topuz, bu nedenle iç pazarda Çin ürünleri olmadığını da söyledi.
“Mutfak, gelecek 3 yılın en şanslı sektörü olacak”
TİM Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Turizmden yeme-içmeye, sağlık hizmetlerinden seyahat ve ikram sektörüne kadar uzanan geniş hizmet ekosistemi büyüdükçe, mutfak ekipmanlarına olan talep de doğal olarak artıyor. Türkiye bugün sadece mal ihracatıyla değil, hizmet ihracatında da 150 milyar dolara yaklaşan bir hacimle ilerliyor. Bu tablo, önümüzdeki üç yıllık dönemde endüstriyel mutfak sektörünü en şanslı sektörlerden biri konumuna taşıyor. Türkiye’ye gelen her turist, açılan her yeni otel, restoran ve sağlık yatırımı, mutfak ekipmanları için doğrudan bir talep anlamına geliyor. Bu nedenle hizmet sektöründeki büyümeyi, ihracatçılarımız için stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz” dedi.
Bekir Topuz, yeniden TUSİD başkanı
Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) tarafından bu yıl üçüncü kez Antalya’da düzenlenen Büyük Sektör Buluşması, seçimli genel kurula da ev sahipliği yaptı. Yeniden başkanlığa seçilen Bekir Topuz, aynı yönetim kurulu ile devam edeceklerini açıkladı. Yaklaşık 290 firmanın katılımıyla düzenlenen buluşmanın, sektörün neredeyse tamamını bir araya getirdiğini söyleyen Bekir Topuz, “Üyelerimizin yüzde 85’inden fazlası bu organizasyonda yer aldı. Bu tablo, sektörün birlik ve ortak hareket etme gücünü açık şekilde gösteriyor” dedi.
“Vergilerin en az yüzde 10 etkisi var”
Endüstriyel mutfak ve çamaşırhane sektörünü 2025 yılında en çok zorlayan konuların başında paslanmaz çelik ithalatındaki gümrük vergileri oldu. Paslanmaz çeliği ana hammadde olarak kullanan sektörde vergi yükünün rekabeti zorladığını dile getiren Bekir Topuz, “Son iki yılda vergi oranları yüzde 8’den yüzde 16’ya çıktı. Rakiplerimize karşı biz ticarete eksi yüzde 16 ile başlıyoruz. Anti-damping uygulamaları ve ilave gümrük vergileri rekabet gücümüzü zorluyor. Bu yükler hafifletilse, sektör olarak ihracatta en az yüzde 10’luk bir ek artış sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.