Milyonlarca çalışanı ilgilendiren değişiklik: Artık SGK hizmet dökümünde yer almıyor!

e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgesinde, işten çıkış nedenlerine ilişkin kod ve açıklamalar artık yer almıyor.

Değişikliğin temelinde, Danıştay’ın 14 Ekim 2024 tarihli kararı bulunuyor.

Danıştay, SGK kayıtlarında yer alan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” çıkış kodunu inceleyerek, bu kodun işverenin tek taraflı beyanına dayandığını ve yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiğini tespit etmişti. Kararda, söz konusu uygulamanın kişilerin çalışma hayatını olumsuz etkileyebildiği belirtilerek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve çalışma hakkı açısından iptaline hükmedilmişti.

Kurumlar göremiyor

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre mevcut durumda, e-Devlet üzerinden yapılan SGK hizmet dökümü sorgulamalarında işten çıkış kodları yalnızca kişi tarafından görülebiliyor. Ancak işverenlere sunulan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgelerinde işten çıkış kodları ve nedenleri artık görünmüyor.

Buna karşın, işe alım sürecinde işverenin çalışandan işten ayrılış bildirgesini talep etmesi halinde, fesih nedeni bu belgede yer almaya devam ediyor.