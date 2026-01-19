Emeklilik çıkmazı! Her 10 kişiden 6’sı...

Yunanistan’da emeklilik, birçok kişi için gelecek planlarının merkezinde yer alsa da güncel ekonomik koşullar bireysel birikimi zorlaştırıyor. Araştırma, Yunan toplumunda güçlü emeklilik beklentileri ile gerçek tasarruf kapasitesi arasında büyüyen bir uçuruma işaret ediyor. Bu tablo, “devlete güven” ile “gelecek kaygısı” arasındaki çelişkiyi de görünür hale getiriyor.

Tasarrufa para yetmiyor

Araştırmaya göre Yunanistan’da katılımcıların yüzde 59’u emeklilik için tasarruf yapmıyor. Bu oran, Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 41’in oldukça üzerinde. Buna rağmen emeklilik için birikime bakış genel olarak olumlu... Yunanların yüzde 76’sı emeklilik tasarrufunu desteklediğini belirtiyor.

Tasarruf yapamayanların önemli bölümü, bunun temel sebebini “yetersiz gelir” olarak gösteriyor. Katılımcıların yüzde 44’ü, birikim yapmak istediğini ancak bunu karşılayamadığını söylüyor. Ayrıca yüzde 15’i yakın dönemde tasarrufa başlamayı planlıyor. Yüzde 17’lik bir kesim ise ilgisi olmasına rağmen yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtiyor.

Emeklilik için birikim yapanlarda, çevresel yönlendirme ve aracı kurumlar dikkat çekiyor. Tasarrufa başlayanların yaklaşık yüzde 30’u bir sigorta aracısıyla görüştükten sonra bu adımı atıyor.

Yine yaklaşık yüzde 30’u ise arkadaş sohbetleri veya sosyal medyadaki içeriklerin etkisiyle karar verdiğini belirtiyor. Bu oran, AB ortalamasının üzerinde. Her beş kişiden biri ise işverenin sunduğu grup emeklilik planına katılmış durumda.

Araştırmada, bireylerin emeklilik ürünlerinde özellikle güvenlik, sağlayıcının itibarı ve güvenilirliği gibi unsurları kritik gördüğü de vurgulanıyor.

Toplu para mı, maaş gibi ödeme mi?

Genel sorularda Yunanların yüzde 49’u birikimlerinin emeklilikte düzenli maaş gibi ödenmesini tercih ediyor. Yüzde 27 ise toplu ödeme seçeneğini öne çıkarıyor. Ancak senaryo somutlaştırıldığında tercihler değişiyor.

Emeklilikte 50 bin Euro toplu para ile ömür boyu yıllık 2 bin 500 Euro ödemesi arasında seçim yapmaları istendiğinde, katılımcıların yaklaşık üçte ikisi toplu parayı seçiyor. Bu sonuç, kısa vadeli nakit ihtiyacının uzun vadeli gelir güvencesinden ağır basabildiğini gösteriyor.

Beklenti yüksek, güven düşük

Yunanistan’da emeklilik gelir beklentisi Avrupa’nın en yüksekleri arasında. Katılımcılar, zorunlu kamu ve mesleki emeklilik gelirlerinin son maaşın ortalama yüzde 61,7’sini karşılayacağını düşünüyor. Buna rağmen emeklilikte yaşam standardını koruma güveni oldukça düşük. Yunanlar bu konuda 5 üzerinden 2,4 puan vererek Avrupa sıralamasının sonlarında yer alıyor.