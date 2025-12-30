Ceyhan iş dünyası Kimya OSB ve Deniz Ticaret Odası istiyor
Adana’da faaliyet gösteren oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterleri, Ceyhan Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen Adana İl Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı’nda bir araya geldi.
Toplantıda Adana ve ilçelerinin tarım, sanayi ve ticaret yapısı ele alınırken, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.
Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can, toplantının açılış konuşmasında “Bugün burada atacağımız her adım yalnızca kurumlarımızı değil, Adana’mızın ticaretini, sanayisini ve istihdamını doğrudan etkileyecek bir potansiyele sahiptir” dedi. Ceyhan’ın sahip olduğu limanlar, enerji ihtisas bölgesi ve tarımsal potansiyeliyle hızla yükseldiğine dikkat çeken Can, sanayi yatırımlarının hızlandırılması, lojistik avantajların daha etkin kullanılması ve finansal-bürokratik sorunlara karşı ortak duruş sergilenmesinin önemine işaret etti. Can ayrıca Ceyhan’a Deniz Ticaret Odası ve Kimya Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının elzem olduğunu bildirdi.
“Adana ana konteyner limanı olmazsa olmaz”
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise Ceyhan’ın Adana’nın yeni üretim merkezi olarak hızla yükseldiğini belirterek, bölgedeki sanayi yatırımlarına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı. Kıvanç, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Kimya İhtisas OSB, AOSB genişleme alanı, Karataş Tarıma Dayalı İhtisas OSB’ler ve Kozan OSB gibi yatırımların Adana’nın sanayi altyapısını güçlendirdiğini söyledi.
Bu yatırımlar tamamlandığında sanayi alanlarının il yüzölçümüne oranının yüzde 1,38’e ulaşacağını ifade eden Kıvanç, Adana Ana Konteyner Limanı Projesi’nin bölge ve ülke ekonomisi açısından stratejik bir kazanım olduğunu belirterek, projenin uluslararası ticaret koridorlarında Adana’yı güçlü bir aktör haline getireceğini kaydetti.
“Katma değerli üretim artık zorunluluk”
Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç de toplantıların yalnızca sorun tespiti için değil, ortak akılla çözüm üretmek ve bu çözümleri güçlü bir lobi çalışmasına dönüştürmek amacı taşıdığını söyledi. Bilgiç, 2025 yılı itibarıyla suyun stratejik önemi, kayıtlı ticaretin gerekliliği, nitelikli insan kaynağı ihtiyacı ve katma değerli üretimin zorunluluk haline geldiğine dikkat çekerek; yeşil ve dijital dönüşümün ertelenemeyeceğini aktardı. Bilgiç, mesleki eğitim, kayıtlı ticaret, üretim ve teknoloji entegrasyonunun bütüncül bir dönüşüm vizyonu içinde ele alınması gerektiğini ifade etti.