Ceyhan iş dünyası Kimya OSB ve Deniz Ticaret Odası istiyor

Toplantıda Ada­na ve ilçelerinin tarım, sanayi ve ticaret yapısı ele alınırken, yaşa­nan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Ceyhan Ticaret Odası Yöne­tim Kurulu Başkanı Şeref Can, toplantının açılış konuşmasın­da “Bugün burada atacağımız her adım yalnızca kurumlarımı­zı değil, Adana’mızın ticaretini, sanayisini ve istihdamını doğru­dan etkileyecek bir potansiyele sahiptir” dedi. Ceyhan’ın sahip olduğu limanlar, enerji ihtisas bölgesi ve tarımsal potansiyeliy­le hızla yükseldiğine dikkat çe­ken Can, sanayi yatırımlarının hızlandırılması, lojistik avantaj­ların daha etkin kullanılması ve finansal-bürokratik sorunlara karşı ortak duruş sergilenmesi­nin önemine işaret etti. Can ayrı­ca Ceyhan’a Deniz Ticaret Odası ve Kimya Organize Sanayi Bölge­si kurulmasının elzem olduğunu bildirdi.

“Adana ana konteyner limanı olmazsa olmaz”

Adana Sanayi Odası Yöne­tim Kurulu Başkanı Zeki Kı­vanç ise Ceyhan’ın Adana’nın yeni üretim merkezi olarak hızla yükseldiğini belirterek, bölgedeki sanayi yatırımlarına ilişkin kapsamlı bilgiler pay­laştı. Kıvanç, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Kim­ya İhtisas OSB, AOSB genişle­me alanı, Karataş Tarıma Da­yalı İhtisas OSB’ler ve Kozan OSB gibi yatırımların Adana’nın sa­nayi altyapısını güçlendirdiğini söyledi.

Bu yatırımlar tamamlan­dığında sanayi alanlarının il yü­zölçümüne oranının yüzde 1,38’e ulaşacağını ifade eden Kıvanç, Adana Ana Konteyner Limanı Projesi’nin bölge ve ülke ekono­misi açısından stratejik bir kaza­nım olduğunu belirterek, proje­nin uluslararası ticaret koridor­larında Adana’yı güçlü bir aktör haline getireceğini kaydetti.

“Katma değerli üretim artık zorunluluk”

Adana Ticaret Borsası Yöne­tim Kurulu Başkanı Şahin Bil­giç de toplantıların yalnızca so­run tespiti için değil, ortak akılla çözüm üretmek ve bu çözümleri güçlü bir lobi çalışmasına dönüş­türmek amacı taşıdığını söyledi. Bilgiç, 2025 yılı itibarıyla suyun stratejik önemi, kayıtlı ticaretin gerekliliği, nitelikli insan kayna­ğı ihtiyacı ve katma değerli üre­timin zorunluluk haline geldiği­ne dikkat çekerek; yeşil ve dijital dönüşümün ertelenemeyeceği­ni aktardı. Bilgiç, mesleki eğitim, kayıtlı ticaret, üretim ve teknolo­ji entegrasyonunun bütüncül bir dönüşüm vizyonu içinde ele alın­ması gerektiğini ifade etti.