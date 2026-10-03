Çin artık ucuz işçilikle değil ‘teknoloji’ ve ‘hız’la rekabette

Hamide HANGÜL

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Di­jital CEO ve Liderler Zirve­si, 300’ün üzerinde üst dü­zey yöneticinin katılımıyla başla­dı. Üç gün sürecek zirvede enerji, lojistik, üretim, finansal hizmetler, perakende gibi konular ele alınır­ken, ana tema ‘Yeni bağlantılar ve iş birliği’ (Shaping The Future Toget­her) olarak belirlendi.

Zirvede ko­nuşan Fanuc Türkiye Genel Mü­dürü Teoman Alper Yiğit, dünya­da fabrikalarda kurulu robotların 5 milyona ulaştığını söyledi. Işıkları kapatacak teknolojinin fabrikala­ra bütünüyle girmediğini dile geti­ren Alp, “Biz otomatikleştirdik, bu­gün akıllandırıyoruz. Gelecekte de otonom hale geçeceğiz” dedi.

Dün­ya Ekonomik Forumu’nun Global Light House networküne göre, glo­balde 238 firmanın bu ağa dahil ol­duğunu, Türkiye’den de 6 firmanın yer aldığını kaydeden Yiğit, dün­yada teknolojik açıdan en verim­li üretim tesislerinin yeni teknolo­ji kullanım senaryolarının yüzde 90’ında yapay zeka olduğuna işaret etti. Üretimde yeni dönemin sade­ce otomasyon değil, daha fazla zeka olacağının altını çizen Yiğit, “Önü­müzdeki dönemde rekabeti belirle­yecek temel sorulardan biri ‘fabri­kanız ne kadar öğreniyor?’.

Çünkü bir fabrikanın öğrenme kapasitesi doğrudan rekabete yansıyor” diye konuştu. Endüstriyel robotta Çin’e işaret eden ve geçen yıl her iki yeni endüstriyel robottan birinden faz­lasının Çin’de kurulduğunu dile ge­tiren Yiğit, geçen yıl 1,2 triyon dolar dış ticaret fazlası verdiğine işaret ederek, “Çin’i hala, ucuz işçilikle üretim yapan ülke olarak biliyorsak büyük hata yapıyoruz. Çin rekabet modeli artık sadece ucuz işçilik de­ğil. Ölçek, otomasyon, tekno­loji ve hız” diye konuştu.

Piller ömrünü tamamlıyor

Kıraça Holding CEO’su Utku Ayyarkın, sürdürüle­bilirlik ve karbon sıfıra yö­nelik en yüksek çıktılardan birinin elektrikli araçlara geçiş olduğuna işaret ede­rek, “Dünya genelinde 544 tane araç bu alanda hizmet veri­yor” dedi. Burada tek başına araç üretmenin yanı sıra, tesisin doğru yerde planlanması, şarj alt yapıla­rının belirlenmesi ve lojistiğin de önemli olduğunun altını çizen Ay­yarkın, hangi alanda rekabetin de önemli olduğunu vurguladı.

Elekt­rikli araçlara yönelik pillerin ya­vaş yavaş ömrünü tamamlayaca­ğını, bunların toplanması ve pro­sesin yönetilmesinin yeni bir alan olduğunu belirten Ayyarkın, “Ayrı­ca kendi şarj istasyonlarımızı na­sıl üreteceğimiz çok kıymetli. Bir pil teknolojisinin burada üretilme­li önemli” dedi. Bir soru üzerine Ay­yarkın, finansman maliyetlerinin yüksek olduğuna işaret etti.

“Bankalar artık finansman ihtiyacının doğduğu yerde”

Burgan Bank Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy, bankacılıkta dijital hizmetlere işaret ederek, bankaların artık finansman ihtiyacının doğduğu yerde müşterinin karşısına çıktığını, bunlardan birinin de gömülü finansman olduğunu söyledi. Eminsoy, bankaların şubeler üzerinden değil artık uygulamalar üzerinden rekabette öne çıktığının altını çizdi.

Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, bu yıl zirvenin 8’incisini düzenlediklerini belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana da hedeflere ulaşmanın çok ötesine geçtik. Zirvemize kamu ve özel sektörden olmak üzere rekor sayıda 50’ye yakın kurum destek verdi.

Bundan sonraki hedefimiz Vizyon 100 etkinliklerine daha çok global liderlerin katılması olacak” dedi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise yapay zekâ çağındaki hızlı dönüşüme vurgu yaparak, şöyle devam etti: “Matbaa ve sanayi devrimlerini zamanında kaçırmış olabiliriz ama bugün yakaladık. Şu an dünyada bambaşka bir devrim ve dönüşüm var. Yapay zekâ çağında, bilginin bu kadar hızlı üretildiği bir çağda bugün kaçıracağımız şeyin adı bir tren olmayacak, kaçırılan şeyin adı bir roket olacak. O roketi kaçıran birinin onu tekrar yakalama ihtimali yok” dedi.