Çin artık ucuz işçilikle değil ‘teknoloji’ ve ‘hız’la rekabette
Küresel ölçekte fabrikalarda kurulu robot sayısı 5 milyona ulaştı. Geçen yıl her iki yeni endüstriyel robottan birinden daha fazlasının Çin’de kurulduğuna işaret eden uzmanlar, “Çin’i hala ucuz işçilikle üretim yapan ülke olarak biliyorsak büyük hata yapıyoruz, rekabet modeli artık sadece ucuz işçilik değil. Ölçek, otomasyon, teknoloji ve hız” dedi.
Hamide HANGÜL
Bu yıl 8’incisi düzenlenen Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, 300’ün üzerinde üst düzey yöneticinin katılımıyla başladı. Üç gün sürecek zirvede enerji, lojistik, üretim, finansal hizmetler, perakende gibi konular ele alınırken, ana tema ‘Yeni bağlantılar ve iş birliği’ (Shaping The Future Together) olarak belirlendi.
Zirvede konuşan Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, dünyada fabrikalarda kurulu robotların 5 milyona ulaştığını söyledi. Işıkları kapatacak teknolojinin fabrikalara bütünüyle girmediğini dile getiren Alp, “Biz otomatikleştirdik, bugün akıllandırıyoruz. Gelecekte de otonom hale geçeceğiz” dedi.
Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Light House networküne göre, globalde 238 firmanın bu ağa dahil olduğunu, Türkiye’den de 6 firmanın yer aldığını kaydeden Yiğit, dünyada teknolojik açıdan en verimli üretim tesislerinin yeni teknoloji kullanım senaryolarının yüzde 90’ında yapay zeka olduğuna işaret etti. Üretimde yeni dönemin sadece otomasyon değil, daha fazla zeka olacağının altını çizen Yiğit, “Önümüzdeki dönemde rekabeti belirleyecek temel sorulardan biri ‘fabrikanız ne kadar öğreniyor?’.
Çünkü bir fabrikanın öğrenme kapasitesi doğrudan rekabete yansıyor” diye konuştu. Endüstriyel robotta Çin’e işaret eden ve geçen yıl her iki yeni endüstriyel robottan birinden fazlasının Çin’de kurulduğunu dile getiren Yiğit, geçen yıl 1,2 triyon dolar dış ticaret fazlası verdiğine işaret ederek, “Çin’i hala, ucuz işçilikle üretim yapan ülke olarak biliyorsak büyük hata yapıyoruz. Çin rekabet modeli artık sadece ucuz işçilik değil. Ölçek, otomasyon, teknoloji ve hız” diye konuştu.
Piller ömrünü tamamlıyor
Kıraça Holding CEO’su Utku Ayyarkın, sürdürülebilirlik ve karbon sıfıra yönelik en yüksek çıktılardan birinin elektrikli araçlara geçiş olduğuna işaret ederek, “Dünya genelinde 544 tane araç bu alanda hizmet veriyor” dedi. Burada tek başına araç üretmenin yanı sıra, tesisin doğru yerde planlanması, şarj alt yapılarının belirlenmesi ve lojistiğin de önemli olduğunun altını çizen Ayyarkın, hangi alanda rekabetin de önemli olduğunu vurguladı.
Elektrikli araçlara yönelik pillerin yavaş yavaş ömrünü tamamlayacağını, bunların toplanması ve prosesin yönetilmesinin yeni bir alan olduğunu belirten Ayyarkın, “Ayrıca kendi şarj istasyonlarımızı nasıl üreteceğimiz çok kıymetli. Bir pil teknolojisinin burada üretilmeli önemli” dedi. Bir soru üzerine Ayyarkın, finansman maliyetlerinin yüksek olduğuna işaret etti.
“Bankalar artık finansman ihtiyacının doğduğu yerde”
Burgan Bank Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eminsoy, bankacılıkta dijital hizmetlere işaret ederek, bankaların artık finansman ihtiyacının doğduğu yerde müşterinin karşısına çıktığını, bunlardan birinin de gömülü finansman olduğunu söyledi. Eminsoy, bankaların şubeler üzerinden değil artık uygulamalar üzerinden rekabette öne çıktığının altını çizdi.
Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, bu yıl zirvenin 8’incisini düzenlediklerini belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana da hedeflere ulaşmanın çok ötesine geçtik. Zirvemize kamu ve özel sektörden olmak üzere rekor sayıda 50’ye yakın kurum destek verdi.
Bundan sonraki hedefimiz Vizyon 100 etkinliklerine daha çok global liderlerin katılması olacak” dedi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise yapay zekâ çağındaki hızlı dönüşüme vurgu yaparak, şöyle devam etti: “Matbaa ve sanayi devrimlerini zamanında kaçırmış olabiliriz ama bugün yakaladık. Şu an dünyada bambaşka bir devrim ve dönüşüm var. Yapay zekâ çağında, bilginin bu kadar hızlı üretildiği bir çağda bugün kaçıracağımız şeyin adı bir tren olmayacak, kaçırılan şeyin adı bir roket olacak. O roketi kaçıran birinin onu tekrar yakalama ihtimali yok” dedi.