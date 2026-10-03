Kadınlar karar masasında olduğunda gezegen kazanıyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, UN WOMEN iş birliğinde İklim, Çevre, Kadın COP31 Toplantıları kapsamında düzenlenen “Yöneten Kadın Liderler Forumu” Gaziantep’te gerçekleştirildi.
Güneş DOĞDU SOYLU
Foruma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Başmüzakerecesi Fatma Varank, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guımond, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ülke geneli çok sayıda kamu, akademisyen ve stk kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi.
Kadınların iklim krizinin mağduru değil, aksine bu tarz sorunların çözümünün öznesi olduğuna dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Ülkemiz bu yıl, kasım ayında Antalya’da COP31’e ev sahipliği yapacak.
Türkiye bu zirveyi bir uygulama COP’u olarak tanımlıyor. Gaziantep’ten yükselecek ses de tam olarak bunu söylüyor. Ve uygulamanın sahadaki en güçlü taşıyıcılarından biri, hiç şüphe yok ki kadınlar olacak. Bu forumun da kadınların sahadaki gücünü ortak bir iradeye dönüşmesini diliyorum. UN Women’a göre en kötü senaryoda, 2050’ye kadar 158 milyon kadın ve kız çocuğu yoksulluğa, 236 milyon kadın açlığa sürüklenebilir” dedi.
Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi
Bakan Göktaş, “Kadınların ve kız çocuklarının iklime uyum projelerini destekliyoruz. Şimdi bu çabayı bir adım öteye taşıyoruz. Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi ile kadınların sıfır atık bilincini hanelerinde, evlerinde, yerel yaşama taşıyan öncü aktörler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 1 milyon kadına ulaşacağımız bu projeyle sıfır atığı, kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen bir model olarak ele alacağız. 81 ilimizin tamamında bir kadın sıfır atık elçisi belirleyeceğiz. Diliyorum ki, Gaziantep’te bir araya gelen bu birikim, Antalya’da kadınların iklim mücadelesindeki öncülüğünü dünyaya duyuran güçlü bir sese dönüşsün” şeklinde konuştu.
Varank: COP31, dünyanın en büyük iklim diplomasisi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, COP31 Baş Yöneticisi Fatma Varank, “COP31 dünyanın en büyük iklim diplomasisi Türkiye’de Türkiye’nin ev sahipliğinde ve Türkiye’nin başkanlığında yapılacak” diye konuştu. BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ise “İklim krizinin hayatını ve emeğini değiştireceği insanlar olmadan bu krize adil bir yanıt bulamayız. Kadın liderleri masaya çağırıp alkışladıktan sonra kararları yine eskiden alındıkları yerde bırakmak da olmaz” dedi.
"COP31’e en hazır şehirlerden biriyiz"
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın iyiliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Dünyanın kadın bakışına ihtiyacı var, dünyanın merhamete, şefkate, rahmete ihtiyacı var. Dünyanın duygusal zekaya, çoklu zekaya ve kadının disiplinine, kadının iradesine ihtiyacı var. İşte tam bu bakış açısıyla bir aradayız.
İklim dediğimiz şey; gökyüzünden gelen yağmurun miktarı ama aynı zamanda tarlaya düşen bereket, esnafın siftahı, sanayideki sanayicimizin ham maddesi, şehrin suyu ve evlatlarımızın geleceğidir. Tam bunu konuşmak için buradayız. COP31’e en hazır şehirlerden biriyiz. Biz çocuk dostu, aile dostu, doğa dostu bir şehiriz. Tabiat bizlere emanet” dedi.