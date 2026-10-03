Kadınlar karar masasında olduğunda gezegen kazanıyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Foruma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcı­sı, İklim Değişikliği Başmü­zakerecesi Fatma Varank, KKTC Cumhurbaşkanı Tu­fan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, UN Wo­men Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guımond, Gazian­tep Valisi Kemal Çeber, Ga­ziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ülke geneli çok sayıda kamu, aka­demisyen ve stk kuruluşları­nın temsilcileri katılım gös­terdi.

Kadınların iklim krizi­nin mağduru değil, aksine bu tarz sorunların çözümünün öznesi olduğuna dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmet Baka­nı Mahinur Özdemir Göktaş, “Ülkemiz bu yıl, kasım ayın­da Antalya’da COP31’e ev sa­hipliği yapacak.

Türkiye bu zirveyi bir uygulama COP’u olarak tanımlıyor. Gazian­tep’ten yükselecek ses de tam olarak bunu söylüyor. Ve uy­gulamanın sahadaki en güçlü taşıyıcılarından biri, hiç şüp­he yok ki kadınlar olacak. Bu forumun da kadınların saha­daki gücünü ortak bir iradeye dönüşmesini diliyorum. UN Women’a göre en kötü senar­yoda, 2050’ye kadar 158 mil­yon kadın ve kız çocuğu yok­sulluğa, 236 milyon kadın aç­lığa sürüklenebilir” dedi.

Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi

Bakan Göktaş, “Kadınla­rın ve kız çocuklarının iklime uyum projelerini destekliyo­ruz. Şimdi bu çabayı bir adım öteye taşıyoruz. Kadınlar­la Atıksız Sürdürülebilir Ya­şam Projesi ile kadınların sıfır atık bilincini hanelerinde, ev­lerinde, yerel yaşama taşıyan öncü aktörler haline getirme­yi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 1 milyon kadına ulaşacağımız bu projeyle sıfır atığı, kadın­ların ekonomik güçlenmesi­ni destekleyen bir model ola­rak ele alacağız. 81 ilimizin ta­mamında bir kadın sıfır atık elçisi belirleyeceğiz. Diliyo­rum ki, Gaziantep’te bir araya gelen bu birikim, Antalya’da kadınların iklim mücadele­sindeki öncülüğünü dünyaya duyuran güçlü bir sese dönüş­sün” şeklinde konuştu.

Varank: COP31, dünyanın en büyük iklim diplomasisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, COP31 Baş Yöneticisi Fatma Varank, “COP31 dünyanın en büyük iklim diplomasisi Tür­kiye’de Türkiye’nin ev sahipli­ğinde ve Türkiye’nin başkan­lığında yapılacak” diye konuş­tu. BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Gui­mond ise “İklim krizinin ha­yatını ve emeğini değiştirece­ği insanlar olmadan bu krize adil bir yanıt bulamayız. Ka­dın liderleri masaya çağırıp alkışladıktan sonra kararları yine eskiden alındıkları yerde bırakmak da olmaz” dedi.

"COP31’e en hazır şehirlerden biriyiz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın iyiliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Dünyanın kadın bakışına ihtiyacı var, dünyanın merhamete, şefkate, rahmete ihtiyacı var. Dünyanın duygusal zekaya, çoklu zekaya ve kadının disiplinine, kadının iradesine ihtiyacı var. İşte tam bu bakış açısıyla bir aradayız.

İklim dediğimiz şey; gökyüzünden gelen yağmurun miktarı ama aynı zamanda tarlaya düşen bereket, esnafın siftahı, sanayideki sanayicimizin ham maddesi, şehrin suyu ve evlatlarımızın geleceğidir. Tam bunu konuşmak için buradayız. COP31’e en hazır şehirlerden biriyiz. Biz çocuk dostu, aile dostu, doğa dostu bir şehiriz. Tabiat bizlere emanet” dedi.