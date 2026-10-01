Denetim mesleği, nitelikli insan için cazip olmalı
Kamu denetim meslek mensuplarının yıllar içerisinde zayıflayan mesleki itibarı ve statüsünün yeniden güncellenmesi gerektiğini kaydeden Kamu Denetçileri Platformu Sözcüsü Talha Demirtaş, “Çünkü güçlü bir denetim sistemi olmadan güçlü bir kamu yönetiminden söz etmek mümkün değildir” dedi.
Ferit PARLAK
Fon ve ilgili kamu kuruluşları ile ilgili güven problemi tartışılırken, 18 kamu denetim derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu Kamu Denetim Dernekleri Platformu’ndan, “Kamu denetim meslek mensuplarının yıllar içerisinde zayıflayan mesleki itibarı ve statüsü yeniden güçlendirilmelidir. Denetim mesleği, nitelikli insan için cazip kılınmalı” çağrısı geldi. Platformu Sözcüsü Talha Demirtaş, “Kamu denetim meslek mensuplarının yıllar içerisinde zayıflayan mesleki itibarı ve statüsü yeniden güçlendirilmelidir.
Çünkü güçlü bir denetim sistemi olmadan güçlü bir kamu yönetiminden söz etmek mümkün değildir. Denetim mesleğinin nitelikli insan kaynağı açısından cazibesi korunmalı; yetişmiş denetim personelinin meslekten uzaklaşmasına yol açabilecek sorunlar giderilmelidir” dedi. Demirtaş ayrıca, kamu yönetiminde etkin, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla yapıcı diyalog geliştirmeyi ve ortak sorunlara ortak akılla çözüm üretilmesi gerekliliğinin de altını çizdi.
“Devlet, denetim yapanların emeğine sahip çıkmalı”
Kamu denetim mensuplarının görevlerini tarafsızlık ve sorumluluk anlayışıyla sürdürdüğünü ifade eden Demirtaş, “Bizler devlet terbiyesi, hukuk devleti ilkesi ve vazife bilinci içerisinde görev yapıyoruz. Bundan sonra da kamu kaynaklarının korunması, kamu yararının gözetilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunması için görevimizi tarafsızlık ve sorumluluk anlayışıyla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
Beklentileri de sıralayan Demirtaş, “Devletimizin, kendi adına denetim yapan kamu denetim mensuplarının emeğine, sorumluluğuna ve fedakârlığına sahip çıkmasıdır. Bu vesileyle başta karar vericilerimiz olmak üzere tüm kamuoyuna çağrımızı yineliyoruz. Güçlü denetim için güçlü denetim mensubu, güçlü kamu yönetimi için adil özlük hakları gereklidir” diye konuştu.
“Talebimiz ayrıcalık değil, adalettir”
Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Yalnızca bir meslek grubunun özlük haklarını değil, Türkiye’de kamu yönetiminin etkinliği, kamu kaynaklarının korunması ve güçlü bir denetim sisteminin geleceğini konuşmak üzere bulunuyoruz. Bilindiği üzere kamu denetimi, devlet yönetiminin vazgeçilmez unsurudur. Türkiye’de kamu denetiminin köklü bir devlet geleneği bulunmaktadır. Osmanlı dönemindeki teftiş ve mali denetim uygulamalarından Cumhuriyet döneminin modern denetim sistemine uzanan süreçte denetim, kamu yönetiminin hukuka uygun, şeffaf, hesap verebilir ve etkin biçimde yürütülmesinin temel araçlarından biri olmuştur.”
“Denetçi, sadece hata arayan kişi değildir”
Müfettişler, kontrolörler, denetçiler ve iç denetçilerin bakan, kurum başkanı, genel müdür, rektör veya belediye başkanı gibi kamu kurumlarının en üst yöneticileri adına görev yaptığını, devletin denetim yetkisini temsil ettiğini dile getiren Demirtaş, “Bu onurlu mesleğin mensupları yalnızca hata arayan veya mevzuata aykırılık tespit eden kişiler değildir. Kamu kaynaklarını koruyan, usulsüzlükleri önleyen, kamu zararının ortaya çıkmasını engelleyen, idareye rehberlik eden ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayan bir kamu hizmeti yürütmektedirler” ifadelerini kullandı.
“Vatandaşın güvenini denetimin niteliği artırır…”
Kamu denetiminin niteliğinin, yalnızca denetim elemanlarını değil, doğrudan doğruya devletin yönetim kapasitesini ve vatandaşın kamu yönetimine duyduğu güveni ilgilendirdiğine vurgu yapan Demirtaş şöyle devam etti: “Ancak bugün kamu denetim mesleği mensupları ciddi bir özlük hakkı sorunuyla karşı karşıyadır. Kamu denetim mensupları; ülkenin dört bir yanında, çoğu zaman ailelerinden ve ikametgâhlarından uzakta görev yapmakta, yoğun çalışma temposu içerisinde önemli hukuki ve idari sorumluluklar üstlenmektedir.
Buna rağmen, mesleğin taşıdığı sorumluluk ile mevcut özlük hakları arasında giderek büyüyen bir dengesizlik ortaya çıkmıştır.” Aynı eğitim ve kariyer süreçlerinden geçen, benzer nitelikte görev ve sorumluluk üstlenen kamu denetim meslek mensupları arasında özlük hakları bakımından önemli farklılıklar bulunduğunun altını çizen Demirtaş, “Dahası, kamu denetim mensuplarının, görevleri gereği denetledikleri kurumlarda görev yapan bazı idari kadroların özlük haklarının gerisinde kalması, çalışma barışı ve hakkaniyet açısından yeniden değerlendirilmesi gereken bir tablo ortaya çıkarmıştır.
Burada özellikle altını çizmek istiyoruz: Biz başka kamu çalışanlarının haklarının azaltılmasını istemiyoruz. Tam tersine, kamu adına denetim görevi yapan meslek mensuplarının da görev, sorumluluk ve çalışma koşullarıyla uyumlu, adil ve hakkaniyetli özlük haklarına sahip olmasını istiyoruz” dedi. Kamu Denetçileri Platformu Sözcüsü Talha Demirtaş, platform olarak taleplerinin açık olduğunu bildirdi. Demirtaş taleplerini şöyle sıraladı:
“Kamu denetim meslek mensuplarının özlük hakları yeniden değerlendirilmelidir. Müfettiş, kontrolör, denetçi ve iç denetçilerin görev, sorumluluk, risk ve çalışma koşulları dikkate alınarak adil bir özlük sistemi oluşturulmalıdır. Meslekler arasındaki hakkaniyetsiz farklılıklar giderilmeli; kamu denetim mesleklerinin statüsü ve kariyer yapısı güçlendirilmelidir.
Denetim mesleğinin nitelikli insan kaynağı açısından cazibesi korunmalı; yetişmiş denetim personelinin meslekten uzaklaşmasına yol açabilecek sorunlar giderilmelidir. Ve en önemlisi, kamu denetim meslek mensuplarının yıllar içerisinde zayıflayan mesleki itibarının ve statüsünün yeniden güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Çünkü güçlü bir denetim sistemi olmadan güçlü bir kamu yönetiminden söz etmek mümkün değildir.”
Platformu oluşturan 18 dernek:
Adalet Kontrolörleri Derneği, AFAD Denetçileri Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettişleri Derneği, Dernekler Denetçileri Derneği, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği, Hazine Kontrolörleri Derneği, İş Müfettişleri Derneği, Kültür ve Turizm Denetim Elemanları Derneği, Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği, Milli Eğitim Müfettişleri ve Merkez Örgütü Yöneticileri Derneği, Muhasebat Kontrolörleri Derneği, Sağlık Müfettişleri Derneği, Sanayi ve Teknoloji Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği, TRT Müfettişleri Derneği, Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Vergi Müfettişleri Derneği.