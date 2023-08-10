“Depozito yönetim sistemi için hazır değiliz”

Piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi ve kullanılması sonrasında belirli bir depozito bedeli karşılığında iade alınmasını amaçlayan sistem ile 20 milyar adet plastik ve cam şişenin dönüştürülmesi ile yılda 1,3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu elde edilmesi ve sera gazında 37 bin ton azaltıma gidilmesi hedefleniyor.

Daha önce ertelenmişti

DYS’nin en önemli unsuru olan plastik şişelerin toplama ve ayrıştırma noktalarının, projenin ülke sathına yaygınlaşma hedefinin çok uzağında olduğuna dikkat çeken Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer, plastik sektörü olarak uygulamayı başından beri desteklediklerini belirtti.

Zincir market ve AVM’lerde atık plastikleri toplayacak makinelerin kurulma sürecinin henüz hazır durumda değilken uygulamaya başlanmasının risk oluşturduğunu vurgulayan Gençer, “Benzer bir durum 2021 yılında da yaşanmış ve uygulamanın ülke sathına yaygınlaşacağı 1 Ocak 2022 tarihine hazır olunmakta sıkıntı yaşanmıştı. Plastik sektörünün temsilcileri olarak bakanlığımıza gerekli uyarıları yapmıştık. Nitekim 1 Ocak 2022 olarak belirlenen tarih ötelenmek durumunda kalınmıştı” dedi.