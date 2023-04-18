Dijital reklam yatırımlarında yüzde 93 artış yaşandı

Dijital dönüşümün hızlandığı reklam dünyasında markaların dijital pazarlama yatırımları da artmaya devam ediyor. Özellikle yeni nesil tüketicilere erişim için bu yıla damga vuran yapay zeka teknolojilerinin daha da fazla hayatımızda olması bekleniyor. Türkiye’de dijital medya yatırım miktarı bir önceki döneme kıyasla yüzde 93,4 artış göstererek 36 milyar TL’yi aştı. Raporda en hızlı büyüyen alanların başında hızla artan bağlantılı TV (Connected TV) yatırımları yüzde 152 ile yer aldı. Oyun içi sponsorluklar ise yüzde 100’ün üzerinde bir artış gösterdi.

Video yatırımları 10 milyar TL’yi aştı

Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına Deloitte’un hazırladığı Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre; Türkiye’de dijital reklam payı dünya ve Avrupa ortalamasını geride bırakarak yüzde 69’a yükseldi.

Programatik satın alma yüzde 74 olmuşken, geçtiğimiz yıla kıyasla ufak bir düşüşle yatırımların yüzde 73’ü mobil platformlara gerçekleştirildi. Video reklamlar ise yine yeni nesil kullanıcılara stratejilerdeki önemini artırmaya devam etti. Dijital medya yatırımlarında video yatırımları yüzde 86’ın üzerinde artarak 10 milyar TL’yi aştı.

Dijital yatırımlardaki artışı değerlendiren RTB House Türkiye Ülke Müdürü Can Tunçer, “Son dönemde sektörde yaşanan dijital dönüşüm, dijitalin daha ölçülebilir olması ve medyayı da etkileyen enflasyon rakamları artan maliyetler dijital reklam yatırımlarının büyümesine sebep oldu. Özellikle yeni nesil reklam çözümleri ve derin öğrenme gibi teknolojiler dijital reklam yatırımlarında verimin artmasını sağlıyor.

Yapay zekanın önemi artıyor

Bu yıl video reklam formatına ilginin artarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Markaların yeni nesil tüketicilere ve özellikle Gen Z’ye ulaşabilmek adına, onları da dahil ettikleri ürünler üretmeleri ve kişiselleştirilmiş ürünleri bu anlamda öne çıkarmaları bekleniyor. Kişisel verilerin yapay zeka ile birleşerek dijital dünyayı yeniden tanımlanması öngörülüyor” dedi.

IAB US Outlook Survey sonuçlarından yansıyan bilgilere göre medya yatırımlarındaki ana hedeflerin başında müşteri kazanımı geliyor. Marka değerini artırmak ve medya verimliliğini artırmak ise ilk üçte yer alan diğer hedefler. Rapora göre, medya planı güncelleme frekansı da gün geçtikçe artıyor. Daha sık tahminleme yapılacağı konusunda çoğu pazarlama uzmanı hemfikir kalırken en az ayda bir kez güncellenileceği belirtiliyor.

Yapay zeka kullanmayanların oranı %4

Ayrıca 2022 yıl sonu Türkiye Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre yapılan tespitlerde, üretken yapay zeka veya üretici yapay zeka (Generative AI) hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdiği yer alıyor. Yapay zeka algoritmalarının belirli bir amaca yönelik olarak veri üretme yeteneği, pazarlama dünyasında özellikle veriyi anlamlandırmak ve içerik üretmek için oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Haziran 2022 MIT Technology Review Insights and Databricks anketine göre ise dünya çapındaki pazarlama ve reklamcılık yöneticilerinin sadece yüzde 4'ü şu anda yapay zeka kullanmadıklarını söylüyor. Önümüzdeki dönemde üretken yapay zeka kullanımının daha da artması bekleniyor. Yapay zekanın otomasyon ve süreçleri iyileştirmesi de önümüzdeki dönemde beklenen aksiyonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.