"Durum buğdayı yerine makarna irmik, bulgur ihraç edelim"

Güneş DOĞDU SOYLU

Türkiye’nin gıda sektöründe kendine yetebilecek bir tarım ülkesi olduğunu söyleyen Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, DÜNYA’ya yaptığı özel açıklamada uzun yıllar sonra makarnalık durum buğdayında bu yıl ülke ihtiyacının üzerinde bir rekolte gerçekleştiğini belirtti.

Makarna ihracatında dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye’nin son 4-5 yıldır buğday rekoltesinin yetersiz kaldığını söyleyen Göymen, bu nedenle makarna üretimi yapmak isteyen üreticilerin ithalata yöneldiği vurgusunu yaptı. Bu yıl ise rekoltede bir miktar artış olduğunu belirten Göymen, durum buğdayının ihracata gönderilmesi yerine kaliteli buğdayların işlenerek katma değerli ürün olan makarna, irmik, bulgur olarak ihraç edilmesinin daha doğru olduğunu belirtti.

Geçen yıl 1.3 milyon ton makarnanın 160’ın üzerinde ülkeye yaklaşık 1 milyar dolarlık tutarda ihraç edildiği bilgisini veren Göymen, “Türkiye sadece kendine yetebilecek tarım ürünleri üreten bir ülke. Ülkemizde toplam tüketim durum buğdayında 3.5 milyon ton civarında. Makarna, bulgur ve irmik sektörü kullanıyor bu buğdayı.

Bu yıl beklenen rekolte 4 milyon ton civarı. 500 bin ton bir fazlalık var. Makarna sektörü olarak daha önce ithalat ile çalıştığımız için stoklarımız dolu durumdaydı. Mahsul geldiğinde Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) çiftçiyi tatmin eden bir fiyat verdi. Fakat sektör olarak bizler bu buğdayı gidip piyasadan alamadık, çünkü dediğim gibi stoklarımız doluydu. Ürünün tamamı TMO’ya gitti. TMO’da tabii randevulu sistem uzak dönemlere randevu vermeye başladı” diye konuştu.

Sektör olarak makarnalık durum buğdayı ihracatının yerine bu buğdayı katma değere dönüştürerek makarna, irmik ve bulgur olarak ihraç etmenin daha doğru olduğunu söyleyen Aykut Göymen, “Türk buğdayı özellikle Mezopotamya Ovası’nda yetişen ve İç Anadolu’da yetişen buğday gerçekten tüm ülkelere göre kaliteli, iyi bir buğday. Bizler hammadde ihracatı yapmayalım istiyoruz. Katma değeri yüksek başta makarna, irmik ve bulgur olarak ihraç edelim diyoruz.

Dünya makarna ihracatında ikinci sıradayız. Yurt dışında bu yıl İtalya’da da özellikle biraz kuraklık var. Yani Türkiye’nin tersi bir durum var. Dolayısıyla önemli bir avantaja sahibiz. Tarım Bakanlığı ile gerekli irtibatlar sağlandı ama ihracat şu an serbest. Bu dönem ürün çiftçinin yüzünü güldürdü, fiyatlar yüzde 20 civarında arttı. İthalatçılarının da iştahı kabarık olduğu için iyi fiyattan ürün aldılar. Biz istiyoruz ki çiftçi ürünü iyi bir değerle satsın, kazandığı ile yeniden ekim yapsın. Biz de alıp katma değer yaratıp ihraç edelim” dedi.

“Buğdayımız stoklarımızda kalsın”

Dünyanın kuraklığı gündemine aldığı, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın askıda olduğu bu dönemlerde daha dikkatli olunmasının önemine değinen Başkan Göymen, “Ekim ayında çiftçi ne üretecek bilemiyoruz, çiftçi bu yıl memnun kaldı ekti diyelim, bizim çoğu toprağımız kurak, yağmur yağmadı diyelim, ne olacak? Zaten son yıllarda üretimimizi ithalatla yapıyorduk. İthal edip işleyip ihraç edebiliyorduk. Bu nedenle buğdayımızın değil mamul maddelerimizin ihracata gitmesini istiyoruz. Örneğin bulgur milli ürün, durum buğdayı ile üretilecek. Ürünün kalitesine önem veren ülkeler Türk buğdayı istiyor. Tahıl Koridoru Anlaşması askıda. Dolayısıyla tahılımızın elimizde kalması büyük bir avantaj olacaktır” diye konuştu.