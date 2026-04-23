Eğitimde ‘çekirdekten yatırım’ modeli

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye’de eğitim­de fırsat eşitliği, sür­dürülebilir kalkınma amaçlarının başında geliyor. Yapılan araştırmalara göre, eğitimli iş gücü ile ekonomik büyüme arasında doğrudan bir korelasyon bulunurken, çocukluk döneminde alınan nitelikli eğitim, bireyin gele­cekteki gelir düzeyini ortala­ma yüzde 10 ila yüzde 20 ora­nında artırabiliyor. Bu ekono­mik gerçeklikten yola çıkan kahve sektörü ve perakende dünyası, sosyal etki odaklı bir iş birliğiyle çocukların gele­ceğine odaklandı. ‘Güzel hi­kayeler çekirdekten başlar’ mottosuyla hayata geçirilen projede, nitelikli kahve dene­yimi ile nitelikli eğitim hakkı aynı potada eritiliyor.

Kahve tedarik zincirindeki aktörlerin perakende ve sivil toplum kanallarıyla kurduğu bu stratejik ortaklık, tüketi­ci davranışlarını toplumsal fayda modeline entegre edi­yor. Tchibo, Migros ve Türki­ye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) arasında kurgulanan model kapsamında; bir yıl bo­yunca 3 bin çocuğun nitelikli eğitim giderlerinin karşılan­ması hedefleniyor. Satış hac­minden bağımsız olarak kur­gulanan bu finansman mo­deli, özel sektörün eğitimde fırsat eşitliği üzerindeki mali sorumluluğunu paydaş katılı­mıyla tabana yayması açısın­dan önem taşıyor.

“Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir”

Türkiye Eğitim Gönüllüle­ri Vakfı (TEGV), 31 yıllık tec­rübesiyle çocukların çağın be­cerileriyle donatılması için bu projede uygulama merkezi gö­revini üstleniyor. Bugüne ka­dar 3 milyon 350 bin çocuğun hayatına dokunan vakıf, bu ye­ni iş birliğiyle etki alanını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan TEGV Genel Müdü­rü Sait Tosyalı, eğitimin dö­nüştürücü gücüne vurgu ya­parak, “İş birliği sayesinde 3 bin çocuğumuzun daha haya­tına dokunabilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Çocuk­ların potansiyelini ortaya çı­karacak ve başarı hikayeleri­ne dönüşmesine katkı suna­cak bu değerli iş birliğinden dolayı çok mutluyuz” dedi.

Ekosistemin gücü sosyal etkiye dönüşüyor

Projenin perakende ayağı­nı üstlenen Migros, geniş ma­ğaza ağı ve müşteri veri ta­banı ile bu iyilik hareketinin geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor. Migros Hızlı Tüke­tim Ürünleri - Gıda Pazarla­ma Direktörü Caner Yaman, projenin ekosistem boyutuna dikkat çekerek, “Migros ola­rak; 77 bin çalışanımız, 23 bin 500 iş ortağımız ve milyonlar­ca müşterimizle geniş ve güç­lü bir ekosisteme sahibiz. Bu ekosistem sayesinde paydaş­larımızla iş birliği içinde fark yaratan ortak projeler haya­ta geçirerek toplum genelinde kalıcı bir etki yaratmayı he­defliyoruz. Çocuklarımızın gelişimine destek vermek ve onların kendilerini gerçek­leştirebilecekleri alanlar aç­mak, Migros’un fırsat eşitli­ğine verdiği önemin somut bir yansımasıdır” diye konuştu.

Projenin toplumsal etki­sine değinen Tchibo Türki­ye Genel Müdürü Burak De­niz de, “Bugün burada sadece bir iş birliğini değil, bir gele­ceği inşa etme sözünü payla­şıyoruz. Önümüzdeki bir yıl boyunca 3 bin TEGV’li çocu­ğumuzun eğitimini, satış he­definden bağımsız olarak, ko­şulsuz bir sosyal yatırım ola­rak taahhüt ediyoruz” dedi.

Neden erken yaşta eğitim?

Araştırmalar, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki eğitim yatırımlarının geri dönüş oranının, yükseköğretim yatırımlarına göre çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Erken yaşta edinilen özgüven, merak ve yaşam becerileri, bireyin yetişkinlikte iş gücüne katılım oranını yüzde 20 oranında pozitif etkiliyor. Bu proje ile desteklenen 3.000 çocuk, sadece akademik bilgi değil, 21’inci yüzyıl becerileri olarak adlandırılan dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme yetkinlikleri kazanacak.